Feltorlódott a forgalom a magyar-szlovák határon

A komáromi és az esztergomi határátkelőnél is nagyon lassan lehet csak haladni a határnyitás után.

Az Útinform térképei és a rendőrség tájékoztatása szerint is belassult a forgalom az esztergomi és a komáromi határnál, miután szerdára virradó éjszaka a magyarok is átléphetnek 48 órára Szlovákiába, és az ottaniak is hozzánk. Ezzel mindenképpen érdemes számolnia a határon haladóknak. A határátlépéshez nyomtatvány is készült, amely innen letölthető.

A határról a két Komárom polgármesterei is bejelentkeztek a határtól. Keszegh Béla és dr. Molnár Attila arról beszélt többek között, hogy miért örömteli a határnyitás: