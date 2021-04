Felszálló ágban a járvány: folyamatosan nő az új fertőzöttek száma megyénkben

Április 9-én 25966-ra emelkedett az összefertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Ahogy arról beszámoltunk, a koronavirus.gov.hu legfrissebb adati szerint április 9-én 7325 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 705 815 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 966 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 420 275 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 262 574 főre emelkedett. 11 363 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 364-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében a húsvét utáni napokban látványos visszaesés volt megfigyelhető a napi új fertőzöttek számában. Az egy nap alatt regisztrált esetek száma a 40-et sem haladta meg. Ez a tendencia azonban csak a hét közepéig tartott. Most ismét egy felfelé ívelő folyamat figyelhető meg. Csütörtökről péntekre ismét nőtt az új fertőzöttek száma, egy nap alatt 165 pozitív esetet regisztráltak megyénkben.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 689 102 fő, közülük 1 126 139 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.