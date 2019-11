Felsőgalla megmutatta, hogy szeret: nagyon és sokféleképpen (fotók, videó)

Remekül sikerült a felsőgallai művelődési házban ötödik alkalommal megrendezett Színjáték a szeretet jegyében című program.

Ötödik alkalommal adott helyet a Felsőgallai Széchenyi István Művelődési Ház adott helyet, illetve támogatta a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány, közös rendezvényének. A „Színjáték a szeretet jegyében” az idén is megtöltötte a kultúrházat, ahol a változatos produkciók mellett kiállítás, kalács és meleg tea is várta a versenyzőket és a közönségüket egyaránt.

Herendi Judit házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy egy ilyen rendezvény mindig visszaadja az ember hitét. Mecsei Ilona, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények vezetője, a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, arról beszélt, hogy az előadások öt percei a szeretetről szólnak. Mellettük Nagy-Dombóvári Mária, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Szlatárovics Mónika, a Népház úti fiókkönyvtár könyvtárosa alkotta a zsűrit, amelyben a Tunderground Club is képviseltette magát. Utóbbi két szervezet könyvutalványokkal díjazott több gyermeket, de hála a házigazdáknak és a Mosolygós Gyermekekért Alapítványnak, senki sem távozott üres kézzel a találkozóról.

Tényleg helyesebb kifejezés a találkozó mindarra, ami történt Felsőgallán, mint a verseny. A szeretet jegyében ugyanis ez jóval több volt, mint színjáték, szavalat, vagy épp tánc. Egyrészt főszerepet kapott egy egymásra figyelés: családtagok, barátok és fellépők követték nyomon a produkciókat, másrészt témaválasztásban is főszerepet kapott a barátsás, a szeretet, a gondoskodás. A Smart School például a zöld Mikulásról mesélt, aki a természet „lényeit” ajándékozza meg az állatoktól a hópiéig.

A Váci-iskolások is elgondolkodtató műsorral készültek, de tanulhattunk a puszi „lélektanáról”, Ady karácsonyáról, a másokkal való foglalkozás fontosságáról, vagy épp arról, hogy azok boldogok, akik szívből szeretnek. Az Itt van az ősz, itt van újra – Petőfi után szabadon előadása megmosolyogtatta a hallgatóságot, mindemellett pedig megtudhattuk, miért fontos a mese, és hogy az idő érti azt, milyen fontos a szeretet. Az óvodás Simon Anita olyan bájosan és profin adta elő Kolontos Palkó bolondos történetét, hogy az különdíjat is ért a Széchenyi művelődési háztól. Emellett tangóharmonikás és táncos előadásokat is láthattak a résztvevők, egyénileg összeállított koreográfiával, és a Dance Reform Showtánc Együttes színeiben egyaránt.

Talán pont ez volt a szombati rendezvény legfontosabb üzenete, ez a színesség. Hogy a szeretetnek számos formája van, s az ember dolga az, hogy ne lássa, átélje, átadja ezeket. Ahogy a résztvevő gyerekek adtak maradandó élményt előadásaikkal a színültig telt teremben, szóval, dallal, zenével, mozdulatokkal.