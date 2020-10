20 ezer ember orvosi ügyeletét mondták fel a Bakonyalján

Természetesnek vesszük, hogy ha valaki éjszaka vagy hétvégén lesz rosszul, felhívhatja az orvosi ügyeletet. Ha pedig indokolt, a szakemberek a saját otthonában látják el, vagy kihívják a mentőket. Azonban, hogy ez milyen formában fog működni januártól, azt még nem tudni. Ugyanis a házi orvosi ügyeletet biztosító kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház december 31-vel felmondta a szerződést.

Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármestere megígérte, hogy ellátás nélkül egy percig sem fognak maradni a járás lakói. Jelenleg ennek megoldásán dolgoznak a települések vezetői. Hozzátette: a kórház 6 éve szervezi meg a szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy biztosítja a helyiséget, illetve a járás háziorvosainak közreműködésével működteti az ügyeletet. Azonban több doktor is felmondta ezt a szerződést. Mivel a háziorvosi ügyelet biztosítása nem a kórház, hanem az önkormányzatok feladata, az intézmény így már nem vállalja a szolgáltatást.

– A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, vagyis a járás településeinek polgármesterei tartottak egy megbeszélést az ügyben, amire meghívtuk a járás háziorvosait is, hogy megoldást találjunk a helyzetre – mondta Kisbér polgármestere, egyben a társulás elnöke.

– Elsődlegesen felszólítottuk a település polgármestereit, hogy egyeztessenek a háziorvosaikkal, tudnák-e vállalni a járás központi ügyeletét. De ez is csak akkor működhet, ha a teljes ügyeleti időre sikerül helyi orvost találnunk. Ugyanis ha csak egy részére, akkor mindenképp idegen orvosokkal kell pótolni a hiányt – összegezte a lehetőségeket a polgármester. Hozzátette: ha nem sikerül megegyezni, vagy új orvosokat a járásba csábítani, akkor másik lehetőség, hogy olyan gazdasági társaságot keresünk, aki megszervezi az ügyeletet.

– Eddig három cégtől kaptunk ajánlatot, de mindegyik drágábban vállalná, mint a korábbi szolgáltató. Viszont ez a települések költségeit növelné. Ugyanis az ügyeletet egyrészt az állami normatívából, másrészt az önkormányzatok lakosságarányú hozzájárulásából fizetjük. Mivel az előbbi fix, így a költségek emelkedésével a településeknek kellene jobban a pénztárcájukba nyúlnia – magyarázta Sinkovicz Zoltán, aki elárulta, hogy a mentőkkel is felvették a kapcsolatok. Tőlük egyelőre egy szóbeli választ kaptak, hogy az ügyelet diszpécseri feladatait, vagyis a bejövő hívások kezelését tudnák vállalni.

Ha nem sikerül központilag biztosítani az orvosi ügyeletet, akkor kötelezhetik a háziorvosaikat a munka elvégzésére.

– A településen rendelő orvost a jogszabály kötelezi, hogy ilyen esetben biztosítsa a hozzá tartozó falvak lakosságának ügyeleti ellátását is. Vagyis heti hét nap, napi 24 órában hívhatónak kell lennie. Ez alól nincs kibúvó, csak ha felmondja a praxisát. Azonban akkor ő állás, a település meg orvos nélkül marad. Ezért mindenki érdeke, hogy megegyezzünk – szögezte le Sinkovicz Zoltán.

Fiatal orvosokat kellene a járás praxisaiba csábítani

A járás háziorvosainak több mint a fele nyugdíj közelében van. Többségük ezért sem vállalja már a megterhelő ügyeletet. Bár van olyan idősebb orvos is, aki vállalja az ügyeletet. Azonban ez nagyon kevés. Még ha most sikerül is megoldani a járás ügyeletét, pár éven belül újabb problémát jelent majd az orvoshiány. Az egyetlen megoldás a fiatal orvosok járásba csábítása lenne. Ehhez egyes településen az önkormányzatok szolgálati lakást is ajánlanak. Információink szerint az Etén praktizáló háziorvos is nyugdíj előtt áll, és nem vállalja az ügyeletet. Súr viszont szerencsés helyzetben van: a háziorvosuk belgyógyász szakorvos, a tatabányai kórházban is dolgozik és ügyel. Bár személy szerint ő nem tud részt venni a kisbéri ügyeletben, de a rá jutó ügyeleti napokat férje – aki Bársonyos és Kerékteleki háziorvosa – teljesíti.