Felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú riasztást adott ki a meteorológia

Felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben Komárom-Esztergom megyében.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint megyénkben is 20-30 millimétert meghaladó, néhol 50 milliméter eső is hullhat. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70 kilométer/órás szél is előfordul. A veszélyjelzés szerint szintén a felhőszakadás és zivatarveszély miatt Komárom-Esztergom megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A jelzések és riasztások az ország nagy részén is érvényben vannak.

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Veszélyességi szintek: