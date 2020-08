Feldolgozta a komáromi ládafestés történetét a népi iparművész

Elcsendesedés, szakrális gondolatok, és az évfordulók jegyében állít össze a tatai kiállítás, amelyet látogatók szeptember 13-ig csodálhatnak meg.

Gyönyörű és különleges alkotásokból nyílt kiállítás a Kuny Domokos Múzeum Vártornyában. Nyikus Anna szövő-hímző népi iparművész gyöngyhímzéseit csodálhatják meg a látogatók szeptember 13-ig. A korona képek sorozattal és a reformáció 500. évfordulójára készített zászlóval már korábban is találkozhatott a tatai közönség.

A tárlat most egy katolikus misézőszettel, az oltárterítő vázlataival és a komáromi ládafestés apropóján készült munkákkal is kiegészült. A művésznő jelenleg Szőnyben él, és az ottani művelődési házat vezeti, de szíve Tatához húzza: pedagógusi és művészeti munkája is a városhoz köti.

– 18 éves koromtól 35 éven keresztül volt része Tata az életemnek. Mondhatni itt lettem felnőtt. Fantasztikus érzés, hogy még a mai napig is visszahívnak, szeretettel fogadnak – mondta meghatottan Nyikus Anna a kiállítás megnyitóján. A művésznő hozzátette, hogy a kiállítást meghatározta a pandémia időszaka is.

– Elcsendesedés, szakrális gondolatok, és az évfordulók jegyében állítottuk össze a kiállítást. És, hogy valami új is legyen, a komáromi ládáknak a mintájából is hoztam magammal. Jelenleg ezeket a ládákat kutatjuk, tanuljuk és tanítjuk a festését kicsiknek és nagyoknak egyaránt. És hogy valami Nyikusos is legyen benne, ezeket a mintákat megfestettem kisebb képekben is – árulta el a népművész. A kiállítás megnyitóján Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója elmondta, hogy a múzeum már évek óta dolgozik együtt a művésznővel.

– Nyikus Anna tatai munkássága nagyon sokrétű. Akár a tehetséggondozó táborban végzett munkáját, vagy a megyei népművészeti egyesületben betöltött kiemelt szerepét nézzük. Az a szemlélete, hogy a népművészet használati tárgyakban, a jelenkorban használva is értelmezhetőek és ezt érdemes minél szélesebb körben továbbadni. A kiállításon túl is számos együttműködése van a múzeumnak a művésznővel. Kiemelném azt a hatalmas munkát, amit a komáromi láda mintakincsének feldolgozósával, újraértelmezésével és népszerűsítésével tölt – mondta az igazgató.