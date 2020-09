Felavatták Dunaalmás új büszkeségét, az új Pihenő-tavat és parkját

A szépen kiépült Forrás-kút halk csobogása, és az aprócska pihenőtó enyhén fodrozódó felszíne tökéletes hátteret biztosított ahhoz, hogy a hétvégén, annyi „küzdelem” után, hivatalosan is átadhassák a Duna-parti község új büszkeségét.

Szombaton, kora délután verőfényes napsütés fogadta a település szinte minden részéről érkező helybelieket, illetve a pihenőtó és -park ünnepélyes megnyitójára meghívott vendégeket. A zöldellő fű, a tiszta, rendezett park, az árnyat adó filagória, a napfényben megcsillanó tavacska vize már önmagában is mosolyt csalt az emberek arcára. Az almásiak egyébként is kiváló házigazdának bizonyultak. A nagy forróság miatt árnyat adó sátrat emeltek, illetve üdítővel, süteményekkel kínálták az érkezőket.

Az eseményen többek között részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Michl József, a Tatai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács elnöke, dr. Veres Zoltán, a megyei önkormányzati hivatal jegyzője és Ollé Árpád, Dunaalmás polgármestere. De a környékbeli települések vezetői is képviseltették magukat, valamint a tervezésben és kivitelezésben „élenjárók”.

A program a helyi Vadvirág Dalkör nótacsokrával kezdődött. Az 1920-as években Kodály Zoltán a környéken gyűjtött népdalokat. Az asszonykórus most ezekből a dalokból adott elő néhányat. Ezt követően Czunyiné dr. Bertalan Judit lépett a mikrofon elé, aki mindjárt meg is jegyezte, hogy néhány hete, hasonlóan kellemes összejövetel okán járt a településen, amikor a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében, úgymond átadták a polgármesteri hivatal és az általános iskola energetikai fejlesztését.

– Mindez azt is bizonyítja, hogy épül, szépül a község – hangsúlyozta a képviselő. – Most pedig egy pihenőtó és -park létesült itt, amelyhez a helybeliek saját magukat is „hozzáadták”. Ez tó és park új színfoltját jelenti a településnek.

Ez a falut gazdagító beruházás jó példája az együttműködésnek és az összefogásnak egyaránt. Rengeteg közösen végzett munka eredménye ez a tó. Az pedig, hogy úgy néz ki, ahogy jó néhány éve megálmodták, a közösség összetartó erejét is bizonyítja.

A rendezvény színvonalát emelte, hangulatát tovább javította a Neszmélyi Zumba tánccsoport pörgős, lüktető előadása, valamint a Junior Music Pub zenei szárnyait bontogató fiatalokból álló együttesének műsora.