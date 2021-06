Felavatták a Kavicsos sólyázót a Duna-parton

A családi nap sokakat vonzott, lehetett kajakozni, kenuzni is, és hajót helyeztek a vízre.

Jó hangulatú családi nap keretében avatták fel vasárnap délután a Kavicsos sólyázót Komáromban. A sólyázó kialakítása Janka Ferencnek és Molnár Andrásnak, a BFL Boats Kft. tulajdonosainak az ötlete volt. Molnár András elmondta, a sólyázó olyan hely, ahol trailerről a hajókat, csónakokat biztonságosan a vízre lehet tenni.

Hozzátette, Janka Ferenc és ő is családos emberek, így szerették volna, ha felnőttek és gyerekek együtt élvezhetik a hét utolsó napján a sólyázó nyújtotta lehetőségeket. Ezért is építették korábban a hajótárolót is, gyerekeik ötlete volt a Kavicsos név is. A nap folyamán ki lehetett próbálni a KUVIK egyesület kajakjait, illetve kenuit, valamint a hajótárolóban tűzoltók mutatták meg felszereléseiket a gyerekeknek. A kicsiket fajátékok is várták.

Turi Bálint alpolgármester a rendezvényen arról beszélt, nagyon örült ennek a kezdeményezésnek, úgy véli ugyanis, az elmúlt években nem voltak kihasználva a Duna adta lehetőségek. Hozzátette, a sólyázó elkészültével Komáromon belül már a folyamon keresztül is lehet közlekedni.

Zoltai Dániel, a megyei horgász egyesületek szövetségének elnöke megköszönte a kezdeményezést, hozzátette, szervezetük minden olyan kezdeményezést támogat, amely a horgászokat, a természeti értékeket szolgálja. A Duna a horgászok számára igencsak népszerű, hiszen 4500-an váltottak tavaly Duna-jegyet.

A rendezvény végén Janka Ferenc és Molnár András a vízre eresztették hajójukat a sólyázó segítségével. A sólyázó a házirend betartásával díjtalanul használható minden idelátogató kishajósnak, horgásznak és vízisport-kedvelőnek.