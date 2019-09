Fél évszázadát ünnepelte a környei Idősek Klubja

Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a környei Idősek Klubja, ennek apropóján szerveztek ünnepséget pénteken a településen.

„Az Idősek Napközi Otthonának első vezetője Környén Széplaki Gergelyné, Erzsi néni volt. Ebben a szociális munkában segítette Francz Józsefné… nyugodt, családias légkör volt jellemző… Először a Művelődési Házban kaptak helyet a tükrös teremben. Akkoriban sok idős vette igénybe a napközit reggel 9-től délután 5-ig… A mama rendszeresen felolvasott nekik a napilapból, könyvekből…” – Széplaki Tünde és Széplaki Katalin, a két unoka visszaemlékezése is megtekinthető, elolvasható az Idősek Klubjában, ahol jubileumi időszaki kiállítás nyílt fél évszázad tárgyi emlékeiből, fotóiból, dokumentumaiból.

Az 50. születésnap egy intézmény esetében jelzi a létjogosultságát, azt, hogy fél évszázada szilárd alapokat teremtettek, hogy az alapítókat követők erős falakat húztak fel, s hogy a remények szerint még évtizedeken keresztül folytatódik az építkezés, a szerető gondoskodás – ezek a gondolatok jellemezték az intézmény szeptember 20-ai, ünnepi programjának minden mozzanatát a klub épületében, és később a Művelődési Házban is.

A rendezvény első helyszínén Mecsei Ilona, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük az alapító unokái mellett Jakobi Lászlónét, aki annak idején átvette Széplaki Gergelynétől a stafétát, Marx Ernőt Tarján, Igó Istvánt Vértessomló, Beke Lászlót, a házigazda település polgármesterét, és a ma már Környére „hazajáró” vértesszőlősi, tarjáni, tatabányai, vértessomlói gondozott vendégeket.

– Köszöntöm azokat a nyugdíjas munkatársakat is, akik valamikor itt dolgoztak, hiszen ők voltak az elődeink, ők teremtették meg itt Környén a segítő szolgáltatást. Minden településen vannak rászoruló emberek, mindig kell egy gesztus azoknak az időseknek, akik valamiért nem tudják magukat ellátni, nem tudnak már főzni, az elmagányosodás időszakát élik, elvesztették a párjukat, vagy csak egyedül érzik magukat, mert a hozzátartozóik dolgoznak. És kell egy hely, szokták mondani, ahová jó bejönni – fogalmazott az igazgató, kiemelve a klub gyönyörű környezetét, s megköszönve a környei önkormányzat folyamatosan gondoskodó segítségét az épület, a berendezés fejlesztésében.

Kiemelten mondott köszönetet Halász-Becker Anita, a nappali ellátás vezetője számára, aki az elmúlt években nem csupán megteremtette a más településekkel közös ünnepek hagyományát, de a mindennapokat is igyekszik ünneppé varázsolni Környén.

– A gondoskodás, ha a Föld teljes élővilágát vizsgáljuk, az utódokkal, kicsinyekkel kapcsolatban természetes dolog. De az ember megtanult egy nagyon fontos, a többi élőlénytől különbözőt is: gondoskodni az idősekről. És erre már nem a létfenntartás kényszere vette rá, hanem az emberi érzések legszebbike, a szeretet… – kezdte a polgármester, majd hozzátette: a környei önkormányzat számára mindig fontos volt, hogy a nálunk élő idősek, ellátottak magas színvonalú ellátásban részesüljenek.

– És számunkra nem csupán a gondozás minősége, az ételek finomsága vagy a jogszabályban kötelezően előírt feladatok végrehajtása volt fontos, hanem az is, hogy egy olyan intézmény működjön a faluban, ahol sok színes program teszi boldogabbá az azokon részt vevő nyugdíjasokat, teszi szebbé az időskorúak mindennapjait. Ezért nagyon-nagy köszönet illet meg minden egykori és jelenlegi dolgozót! – fogalmazott a Beke László a Művelődési Házban, a rendezvény második helyszínén, ahol visszautalt az Idősek Klubja gyönyörű környezetére.

Mint mondta, az, aki Környe szépségeiről mesél, biztos, hogy a tóval, annak környezetével kezdi, ennek pedig egyik ékköve az ÖNO, az épület és az udvar felújítására mindig is különleges figyelmet fordított az önkormányzat. A polgármester a születésnapos intézmény nevében ígéretet tett a környei szépkorúak felé: az a szerető gondoskodás, amely mindig is jellemző volt az ÖNO-ra, a jövőben is megmarad, és ehhez az önkormányzat minden szükséges feltételt biztosít. 50 év múlva pedig az a fotókiállítás, amelyet a 100 éves jubileumra készítenek, mindezt bizonyítja majd, és megmutatja, hogy a környeiek gondoskodó, egymásra odafigyelő közösséget alkottak, alkotnak – fogalmazott.

Az egymásra odafigyelő, egymásért mozduló közösség létét mi sem igazolja jobban, hogy a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai és felkészítőik az első hívó szóra nagy szeretettel kötöttek színes születésnapi műsorcsokrot csengettyű- és citeramuzsikából, Marosi Áron országos bajnok teremkerékpáros bemutatójából, az énekkar előadásából. Színpadra lépett Böröczki Tiborné és Domina József is, majd következett az ízletes vendéglátás, a menü végén – természetesen – a hatalmas születésnapi tortával, no meg zárásként tánccal.

Az Idősek Klubja fennállásának 50. évfordulója alkalmából összeállított kiállítás szeptember 27-éig tekinthető meg (Környe, Tópart utca 8.) hétköznapokon 8 és 14 óra között.