Fejlődik a tatabányai jégpálya, a curling után jön a rekreációs műkorcsolya is

Elkészült a Tatabányai Műjégpálya új szolgáltatóépülete. A pályát üzemeltető Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület elnöke, Németh Krisztina Mária elmondta: ha minden feltétel adott lesz, novemberben megnyitják a kapukat.

Irodákat, öltözőket, szertárat, tornatermet és edzőtermet is alakítottak ki a tatabányai jégpálya elkészült, immár kétemeletes épületében. A második ütemben tervezett munkálatok elkészültek, a hátralevő pótmunkákat november közepéig fejezik be – így az utcafront bizonyos szintű rendezését, illetve az épület berendezését. A hokisok gyakorlópályáját immár a harmadik szezonra állították fel, amelynek a sátorszerkezete már áll, a napokban jeget is varázsolnak alá.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, közel 400 millió forintos összköltségű az a beruházás, amelynek során a megyeszékhely közkedvelt jégkorcsolyapályája szépül meg kívül és belül. A projekt 116 millió forintos önkormányzati áthidaló támogatással, valamint százszázalékosra emelt TAO-támogatásból valósulhat meg, amelyet a főként tatabányai vagy környékbeli vállalkozások finanszíroznak társasági adóbefizetéseikből.

Németh Krisztina Mária, a PTSE elnöke és a Tatabányai Polipok Hockey Club edzője elmondta, október elsejétől a város közgyűlésének határozata értelmében a PTSE lett a Tatabányai Műjégpálya üzemeltetője. Hozzátette: a feladat új, de nem teljesen ismeretlen, tagjaik eddig is napi szinten koordinálták a működéssel járó teendőket. A felújítás következő időszakáról elmondta: a mindenki által ismert pálya komplett jeges centrummá szépül.

– A harmadik ütemről a sportági szövetség és az önkormányzat bevonásával folyamatosan zajlanak egyeztetések. Megvalósulásával egy komplex jégcsarnok készül el: az előzőekben a nagy pályát teljesen korszerűsítettük, amelyet egy tetővel lezárva csarnokká alakítottuk, mellette építünk egy 20-szor 40 méteres gyakorlópályát, amely meleg időben is biztosítaná az egész éves működést, illetve tervben van egy curlingpálya is, hiszen időközben alakult egy curlingszakosztály is – tette hozzá az edző.

A legtöbbeket érdeklő kérdésre az elnök elárulta: a legjobb forgatókönyv esetén a jövő hónapban a hagyományos időben nyithat a pálya.

– A feltételek adottak, így az időjárási előrejelzések szerint november közepén ideális esetben már nyithatnánk is – vetítette előre.