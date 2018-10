Az almásfüzitői cégtől mintegy húszan érkeztek segíteni, de nemcsak kétkezi munkával segített a cég a szőnyieknek.

Jelzőoszlopokat állítottak és két helyen akáchidat is építettek, valamint téliesítették a korábban ültetett fűzfákat szombaton a MOL-LUB Kft. munkatársai és a Szőnyi Kulturális Egyesület önkéntesei a szőnyi városrészen lévő Forró sziget tanösvényen.

A MOL-csoport önkéntességi ötletpályázatot hirdetett korábban, amelyre a Szőnyi Kulturális Egyesület is tendert nyújtott be és nyert. Janka Ferenc, az egyesület vezetője elmondta, hogy tavasszal jelölték ki a tanösvényt, akkor határozták meg a nyomvonalat és elkészültek az alapok is.

– Most jelzőoszlopokat helyeztünk ki több helyre, amelyek egyrészt az utat mutatják, valamint felhívják a figyelmet a látnivalókra – emelte ki Janka Ferenc.

Rippel Attila elmondta, hogy az almásfüzitői cégtől csaknem húszan érkeztek segíteni a fejlesztést.

– A cég fontosnak érzi, hogy bekapcsolódjon az ilyen kezdeményezésekbe. Nemcsak támogattuk a pályázatot, hanem kétkezi munkával is segítjük annak megvalósulását – fogalmazott a MOL-LUB Kft. értékesítési és ügyfélmenedzsment vezetője.