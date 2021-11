Fegyveres mezőőrök Esztergom határában, egyre kevesebb a szemét

Tavaly óta jelentősen csökkent az illegális hulladéklerakások száma Esztergom közigazgatási területén, ami a városvezetés elhatározásának, a közterület-felügyelők, illetve a mezőőrök összehangolt és eredményes munkájának is köszönhető.

Tavaly nyáron indult el a „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű országos kampány, melynek próbaidőszakát Esztergomban tartották. Az önkormányzat később is nagy figyelmet fordított a szemétkérdésre, olyannyira, hogy Hernádi Ádám polgármester zéró toleranciát vezetett be. Ez azt jelenti, hogy bel- és külterületen a leghatásosabb intézkedés szerint járnak el a szemetelőkkel szemben.

Valent Tamás esztergomi közterület-felügyelő elmondta, hogy a külterületi hulladéklerakások nyomán rögtön feljelentést tesznek és megvizsgálják a szemét összetételét is, attól függően pedig a rendőrségnek vagy a kormányhivatalnak adják át az ügyet. A közterület-felügyelők hétvégente tüzetesebben is ellenőrzik a belvárost, hiszen előfordul, hogy a Rákóczi térnél és a környékén rajtaütésszerű akciókkal csapnak le az italozó fiatalokra, akik rendszeresen ott is hagyják a szemetüket az utcákon.

– Sokat számít az is, hogy a település külterületén fegyverrel ellátott mezőőrök látnak el őrszolgálatot, ami szintén elrettentő erővel bír. Olykor természetvédelmi akciókat is szervezünk, így a két mezőőrhöz egy-két járművel mi is csatlakozunk, illetve értesítjük a rendőrséget és a kormányhivatalt is – mondta.

A minap Valent Tamással és egy mezőőrrel kerestünk fel néhány esztergom-kertvárosi helyszínt, ahol eddig rendszeresnek számított a szemetelés. Most viszont egy-két kivételtől eltekintve tiszta volt a terület, ami köszönhető a fizikai akadályoknak, az árkoknak és a betontömböknek is. Sőt a vadkamerák is elveszik sokak kedvét a hulladéklerakástól. Nagy segítséget jelent az is, hogy a mezőőrök az önkormányzattól négykerék-meghajtású kocsit kaptak, így gyakorlatilag bármilyen terepre eljuthatnak. Ahogy a közterület-felügyelők, úgy ők is kaptak menetrögzítő és testkamerákat, így rajtaütés esetén felvételeket is tudnak készíteni.

– Nagy eredmény, hogy a korábban megtisztított területeket sikerült tisztán tartanunk és elenyésző az új kupacok száma. Ez az akadályok mellett a rendszeres nappali-éjjeli járőrözésnek is köszönhető. A mezőőröknek kötetlen a munkaidejük, így gyakorlatilag bárhol és bármikor megjelenhetnek.

Összefogásra lenne szükség

A lakosság is elismeri az esztergomi sikereket, hiszen a sok fejlesztésnek, illetve az állandó jelenlétnek köszönhetően jelentősen csökkent a Esztergomban, illetve Esztergom-Kertvárosban az illegális hulladéklerakások száma. Illetve gyakorivá vált, hogy olyan helyen jelennek meg az új kupacok, ahol már kint vannak a vadkamerák. Azt is látni kell, hogy a probléma ezzel nem szűnt meg, csak máshol jelentkezik, mivel az illegális szemetelők ugyanúgy termelik a hulladékot, csak máshol helyezik el. Éppen ezért az esztergomi példát követve szükség lenne egy térségi összefogásra, és ha a környező összes település lenne mezőőri szolgálat, akkor gyakorlatilag közös erővel lehetne megoldani a problémát.