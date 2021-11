Fegyverek, Jókai-bableves és interaktív játékok várják a Monostori erődbe érkezőket

Ízes Komárom Hagyományőrző Gasztroút várja az érdeklődőket, a komáromi családokat a Monostori erődbe, valamint érdekes fegyvereket is meg lehet tekinteni.

Ezt ne hagyja ki! Bajnai elismerte, részt vett a Városháza eladásáról szóló egyeztetésen

A Brigetio Lakosságáért Közösség Településfejlesztő, Szolgáltató Egyesület nyertes pályázatának köszönhetően fajátékok segítségével ismerhetik meg a kicsik a komáromi mesterségeket, ételeket. Horváth Adrienn, a Monostori erőd kulturális és turisztikai asszisztense elmondta, eredetileg az Igmándi erődben helyezték volna el játékokat, de ott most felújítási munkák folynak. Mindenképpen komáromi nevezetességet szerettek volna az út helyszínéül, így adta magát a Monostori erőd. Itt a látogatókat több kiállítás is várja, emellett az gasztroúton is végig lehet menni. A többi erődben rendezett eseményen is ki lehet próbálni a fajátékokat.

Az induláskor minden résztvevőt, egy, az erőd kapujában található útleírás segíti, emellett pedig egy térképet is kézbe kapnak a túrázók. A nyolc állomásból álló interaktív séta során a gyerekek játékos formában ismerhetik meg a jellegzetes komáromi ételeket, nevezetességeket és mesterségeket. Kipróbálható például a malomjáték, de akár a Jókai-bablevest is ki lehet rakni, megismerve a hozzávalókat is.

A fegyverek szerelmeseit is várják az erődbe, a két világháborúban, és az 1849–49-es szabadságharcban használt fegyvereket lehet megtekinteni. Turbók Attila kulturális menedzser az Évszázadok fegyverei Komáromban című időszaki kiállításról elmondta, Sajtos Richárd fegyvermester magángyűjteményének darabjai láthatóak náluk. Néhány modernebb fegyvert ugyancsak meg lehet szemlélni, a magángyűjtemény több száz fegyverből áll. Még tavasszal merült fel az ötlet, hogy több katonai témájú kiállítás is legyen, hiszen az erődök is katonai célból épültek.

Szombaton Sajtos Richárd a nyitvatartási időben várja az érdeklődőket személyes tárlatvezetésre, melynek részeként a bátrabbak el is süthetnek egy-egy fegyvert. Aki esetleg nem ér rá a hétvégén, az tavaszig még megtekintheti a fegyverkiállítást.

A tervek között szerepel az is, hogy a múzeum további termeiben is nyílnak kiállítások, például monarchiabeli gyűjtemény, és fegyverbemutató-előadóterem, ahol szablyák, ágyúk, puskák is láthatóak lesznek. Ide iskolai csoportokat is várnak majd.