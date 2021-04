Covid-gyógyszer az ügyeletről is: kiderült, hol ugrott meg a favipiravir-fogyasztás

Hazánkban március végétől a háziorvosok mellett már az ügyeletek is felírhatják a koronavírus-fertőzöttek számára az életmentő gyógyszert. Ennek apropójából telefont ragadtunk és utána jártunk, hogy megyénk patikáiban az első bejelentéstől napjainkig mennyire fogyott a favipiravir.

Ezt ne hagyja ki! Tordai Bence az orosz vakcina ellen kampányolt, majd saját magát beoltatta vele

A favipiravir hatóanyagú gyógyszerek felírásán emberéletek múlhatnak – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A készítményt március végétől már nemcsak a háziorvos írhatja fel hanem az alapellátási ügyeletben, a covid-ambulanciákon dolgozó, illetve minden olyan orvos, aki a járványügyi ellátásban gyógyít.

Orvosi odafigyeléssel

A betegek otthon zajló gyógyulását minden esetben a gyógyszert rendelő orvos követi. Jelezték azt is, a gyógyszert meghatározott napon belül el kell kezdeni használni, hogy a koronavírus fertőzés kezelésében hatékony legyen. A favipiravir hatóanyagú gyógyszerek kiadását kizárólag gyógyszerész végezheti, illetve a gyógyszerkiadási folyamatba gyógyszerész bevonása szükséges – írja a koronavirus.gov.hu.

Szerencsére megyénk gyógyszertárainak zömébe már március elején, amikortól a háziorvosok is felírhatták a favipiravirt, megkezdték a készítmények kiszállítását. Ez továbbra is zökkenőmentesen halad. Akkor is megnéztük, hol és hogyan fogy a gyógyszer. Most pedig, hogy már az ügyeletes orvosok is felírhatják azt, a mögöttünk hagyott hosszú hétvége után újra körbekérdeztünk a patikákban, mi újságí favipiravir-fronton.

A téma azért is adta magát, mert az ünnepet követő alacsonyabb fertőzésszámok után ismét felszállóágba kerültek a napi esetszámok. Összességében viszont elmondhatjuk, hogy a heti fertőzöttszám 1000 alá csökkent a héten.

Komárom

Dr. Pozsonyi Sándornétól, a Vásártér Patika szakgyógyszerészétől megtudtuk, hogy miután az operatív törzs március eleji tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette, hogy a favipiravir hatóanyagú készítményt már a járóbeteg-ellátásban is használhatják az orvosok, illetve mióta az ügyeletek is felírhatják, azóta náluk folyamatosan nagy mennyiségben fogy a készítmény.

Tata-Tóvároskert

Dr. Fejes Róbert a Tóvárosi Gyógyszertár gyógyszerésze hírportálunknak elmondta, hogy a márciusi bejelentést követő első hétben alig fogyott a készítmény náluk, pontosan ezért kevesebbet kértek, ha esetleg náluk továbbra is csekély mennyiség fogyna, akkor ne legyen készletfelhalmozásuk. Több mint egy hónap elteltével azonban már más a helyzet.

– Mióta az ügyeleten is felírják a gyógyszert megnövekedett az eladások száma, ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy kifejezetten csak emiatt vásárolják többen. A készletmennyiséget az eladások számának növekedésével mi is megnöveltük, így biztosan mindenkit ki tudunk szolgálni – mesélte a patikus.

Tatabánya

Az Arany Kigyó Patika ügyvezetőjétől, Vágó Dávidtól megtudtuk, hogy gyógyszertárukban folyamatosan kapható a favipiravir. Eddig a gyógyszertárban minimális igény volt a gyógyszerre.

A hozzátartozó váltsa ki a gyógyszert!

A koronavírus-fertőzöttnek karanténban kell maradnia, a beteg TAJ-számának bemutatásával a hozzátartozók is kiválthatják a Covid-gyógyszert. Aki ilyen receptet kap, annak külön nyilatkozatot kell tennie, hogy tisztában van a kockázatokkal, és kéri a gyógyszert. Ehhez a patikában kell aláírni egy nyilatkozatot, amelyet aztán a háziorvoshoz kell eljuttatni.

Az első tapasztalatok a favipiravir otthoni használatáról, forgalmáról: