Faragták és messzire hajították a követ Süttőn

Immár hetedik alkalommal rendezték meg Süttőn a Kő Kövön Fesztivált, melyen koncertekkel, kőhajító versennyel, kőfaragással és túrával is várták az érdeklődőket.

A hivatalos megnyitón Izsó Zoltán, a fesztivált az önkormányzattal közösen szervező dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Czermann János polgármester mondott beszédet. Méltatta Fekete Pétert, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárát, hiszen a politikus közbenjárására 7,5 millió forint támogatást kaptak a fesztiválra, továbbá korábban is kellő anyagi segítséget nyújtott a településnek.

Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője megjegyezte: mennyiben jobb manapság képviselőnek lenni, mint 2010-ben, amikor az önkormányzat csak hitelből tudott idősotthont létesíteni, ma pedig előre átutalt pályázati forrásból építhetik fel az új óvodai és bölcsődei épületet.

Bár a köszöntők után színpadra léptek a gyermektáncosok, majd koncertezett Endrődi Ági és a Fellegjárók zenekar is, a programok már reggel elkezdődtek. A régészeti előadás és a bányalátogatás után elindultak a Kőkemény túra résztvevői, Steindl Balázst, a megyei közgyűlés alelnökét, Horváth Szeder Gábort, az Esztergomi Járási Hivatal vezetőjét és Pengő Juliannát, megyei főépítészt külön is köszöntötték.

A fesztiválon ezúttal is kipróbálhatták a gyermekek a kőfaragást, a segítőik nem csak azt jelölték be, hogy hol kell elkezdeni a vésést, hanem az eszközök helyes használatát is megmutatták nekik. A kőhajító verseny is nagy népszerűségnek örvendett, a férfi mezőny mellett a hölgyek és a gyermekek is messzire dobták a golyót. A rendezvény este Ocho Macho- koncerttel, majd retró bulival zárult.