Fantasztikus leletre bukkantak a régészek a komáromi Brigetio Katonatáborban

Idén nyáron is folytatódnak az ásatások a molaji városrészen a Brigetio Katonatábor északi részén, ahol még 2017-ben kezdődtek meg a feltárások.

– A területen korábban egy félköríves épületrésszel ellátott létesítményt, valamint egy csaknem 30 méter hosszú csatornát találtunk – mondta dr. Bartus Dávid. Az ELTE ókori régészeti tanszékvezetője, egyetemi docense hozzátette: idén új helyszínen kezdték meg a munkálatokat, gyakorlatilag a tábor északi részén, ahol a napokban megtalálták a római katonaváros főkapuját és a hozzá kapcsolódó falakat, valamint egy rövid útszakaszt.

Régészeti park valósul meg

Idén ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal megkezdődik annak a régészeti parknak a kivitelezése, amely az 1600 éves római katonaváros, Brigetio örökségét mutatja majd be a látogatóknak. Az elmúlt két évben számos lelet került elő a Molaj városrészen található területen, egyebek közt egy rendkívül jó állapotban lévő, 30 méter hosszú csatorna, valamint egy félköríves épületrésszel ellátott létesítményt is, amelyben feltehetően I. Valentinianus római császár meghalt. A mintegy héthektáros parkban múzeumi kiállítótér, római kori játszótér, látogatóközpont és régészeti leleteket bemutató csarnok is helyet kap. Az újonnan emelt épületeknek köszönhetően a park szinte egész évben látogatható lesz.