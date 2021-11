Fagyos reggelek, csúszós utak, halogatott gumicserék: figyelmeztet a szakember

Az elmúlt napok fagyos reggelei jelentős élénkülést eredményeztek gumicsere fronton. Ennek következményeként jócskán megszaporodott a tatabányai Hungária Gumiszervizben is a munka. Egyre-másra érkeznek a járművek, hogy szak­avatott kezek leváltsák a nyári gumikat téli abroncsokra.

Az autós társadalomban a tél közeledtét leginkább a pánikszerű abroncsváltás jelzi. A Molnár Gábor vezette szervizben viszont ebben az időszakban is flottul megy minden. Pedig az ember azt hinné, hogy a hideg közeledtével mindenki hanyatt-homlok lohol gumit cserélni a műhelybe.

Ez így is van, ám Molnár Gábornak és munkatársának, György Istvánnak már több évtizedes a szakmai rutinja arra is, hogy a kaotikus helyzeteket megelőzzék. Előre egyeztetett időpontban fogadják az ügyfeleket. Ezért nincsenek a műhely előtt tumultuózus jelenetek. Néhány éve a szerviz alapterületét is megnövelték, mert a gumik tárolásával is foglalkoznak, és e praktikus szolgáltatás iránt egyre nagyobb az igény. Viszont a régi raktár már szűknek bizonyult.

– Fontos, hogy aki abroncscserére készül, azt időben jelezze, és tudja, hogy felnin van-e a téli gumija, vagy át kell szerelni, mert az átszerelés legalább húsz perccel megnyújtja a műveletet. A hideg idő beköszöntével az útviszonyok is hirtelen megváltozhatnak– emelte ki Gábor.

– A téli gumik viszont alacsony hőmérsékleten, száraz és havas utakon egyaránt nagyobb biztonságot nyújtanak, mint a nyáriak. Az elengedhetetlen, hogy az abroncs jól tapadjon a hófedte aszfalthoz. A téli abroncsok gyártása során speciális gumikeveréket alkalmaznak, amely ellenáll a hideg hatásainak, ezzel is alkalmazkodva az aktuális útburkolati viszonyokhoz. Fagyos időben sem válik keménnyé, merevvé – figyelmeztet a szakember.

– Érdemes időben lecserélni a nyári szettet. A korszerű gumiknak ugyanis mit sem árt, ha egy-két hétig melegebb hőmérsékleten futnak. Ezért lényeges, hogy kuncsaftjaink idejében kérjenek időpontot a lecseréléshez. Így elkerülhető az olyan meglepetés, hogy reggelre leesik a hó, a gépkocsija pedig csúszkál összevissza. A jó téli kerekek lényege, hogy jó a víz­elvezető tulajdonságuk, széles futófelületi barázdákkal, bordákkal – jegyezte meg.

Molnár Gábortól azt is megtudtuk, hogy a kerékváltás legfeljebb 20–30 percig tart. Amennyiben nála tárolták és felnire szerelt a gumi, akkor viszont mindössze tíz perc. Ha a kerékabroncsra kell átszerelni, akkor fél órát vesz igénybe a munka.