Fábián Janka a csolnokiaknak mesélt Valentin-napon megjelenő új könyvéről

Az Emma-trilógia, A német lány, Az angyalos ház és több ismert kötet szerzője, Fábián Janka vendégeskedett a csolnoki Kossuth Lajos Művelődési Házban.

Fábián Janka írói álnevét egyik nagymamája iránti tiszteletből vette fel. A jelenlévőknek kedves emlékeket is felidézett arról, „hogyan is mesélt neki a mélyen vallásos mama”, illetve azt, hogy leginkább szentek életéről hallott tőle.

A szerző elmondta, hogy kis­iskolásként volt egy kis füzete, melybe meséket és verseket írt. Gyermekként író akart lenni, később tanár lett, majd az egyetem alatt felerősödött benne az írás iránti vágy. Kitért arra is, hogy gyakorlatilag Gárdonyi Géza könyvein nőtt fel, de Szabó Magda is nagy hatással volt rá.

Megjegyezte azt is, hogy gyakran kötik őt egy és bizonyos történelmi korszakhoz, holott művei a XVIII. századtól kezdve napjainkig terjedő időszakot teljes egészében lefedik. Megtiszteltetésnek veszi, ha lányregényként aposztrofálják a köteteit, de ő inkább úgy véli: a könyvei történelmi háttérrel rendelkező romantikus regények, melyek akár szórakoztatóak is lehetnek.

– Mindig az a kedvencem, amit éppen írok. Jövő februárban, Valentin-napon jelenik meg A könyvárus lány, mely az ötvenes–hatvanas éveket idézi meg – tette hozzá.

Fábián Janka azt is elárulta, hogy az ötvenes évek Magyarországa – mely nem a legszebb korszaka hazánknak –, az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Kennedy-korszak is helyet kap benne. Továbbá azt is tudja, hogy lesz folytatása a könyvnek.

Mandusitz Zsuzsanna moderátor kérdésére felelve elmondta, hogy sokat olvas és jegyzetel az egyes korszakokkal kapcsolatban. Hiszen – mint hangsúlyozta – egyáltalán nem mindegy az sem, hogy milyen szerepet töltött be a nő a XIX. és a XX. században, illetve hogy milyen ruhákat viseltek korábban.

Szabadidejében – tehát amikor éppen nem kutat és ír – utazik, szívesen olvas, filmeket néz. Továbbá gyakran sétál kutyájával, hiszen olyankor tud a legjobban inspirálódni.

– Főleg hölgyek olvassák a könyveimet, de a történelmi háttér miatt a férfiakhoz is eljut, így az apukák és a férjek is szívesen veszik a kezükbe – ismertette, majd megjegyezte, hogy bár nem fiatalok az igazi célközönsége, mégis a tinédzserek és a nyugdíjasok is forgatják a műveit. Az idősektől gyakran kap pozitív visszajelzést, ugyanis ők átélték azokat a korszakokat, amelyekről az egyes kötetek szólnak.

Fábián Janka bevallotta, hogy a XVIII. századot az angol és a francia történelmen keresztül szerette meg, majd akkor úgy gondolta: nem lehet, hogy magyar viszonylatban ez a korszak annyira unalmas, mint amit a történelemkönyvekben olvashatunk. Utánajárt és ki is derült, hogy sokkal színesebb, mint azt sokan hiszik.

Az író-olvasó találkozón többek között elmondta, hogy amikor elkezd írni egy regényt, akkor általában már előre tudja, hogy mi lesz a vége. A történet cselekményét viszont a benne rejlő szereplők is „alakíthatják.”

– Az emberi természet az idő előrehaladtával nem változik. Hiába képzeljük magunkat okosabbnak és fejlettebbnek a régebben élt embereknél, ma is ugyanolyan babonásak vagyunk, mint korábban. Csak már nem égetünk boszorkányokat – mondta.

Fábián Janka elmondta, hogy ahogy megyünk vissza az időben, úgy egyre nehezebben lelhetők fel a fennmaradt hiteles források. Ugyanakkor ha a XX. századtól haladunk előre napjainkig, úgy egészen más a helyzet. Kezdetben a régi levelek után megjelentek a portréfotók, majd a némafilmek, így már szinte a bőség zavarával küzd. Példaként említette, hogy a Kennedy-korszak szempontjából az internetes videómegosztó oldalak igazi kincsesbányának számítottak.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy Mária Teréziáról rengeteg festmény készült, de a hiteles források alapján kijelenthetjük, hogy nem mindegyik tükrözi a valóságot. Fiatalon ugyanis szép volt, idős korában pedig elhatalmasodott rajta a fekete himlő, mely a bőrén is nyomot hagyott.

– Már akkor is jól működött a korabeli „Photoshop” – mondta, egyúttal utalt arra, hogy a festők nem örökítették meg a vásznon a császárnő arcán látható himlőket. Megjegyezte, hogy ezeket mind a fennmaradt írásokból tudhatjuk meg, melyekhez alapos kutatás eredményeként jutott el.