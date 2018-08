Ezért örülnek olvasóink a Gerecse Kapujának

A napokban nyílt meg a turisztikai látogatóközpont Tatabányán. Olvasóinkat megkérdeztük, mit gondolnak a Gerecse Kapujáról.

Ahogy arról beszámoltunk, az impozáns, a természeti környezetbe beleillő épületet Dévényi Sándor, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Ybl-díjas építész tervezte. A komplexum a kikapcsolódást, a szórakozást és az ismeretterjesztést szolgálja majd. A létesítményben, amely a Gerecse Kapuja nevet kapta, étterem, állandó és időszakos kiállítások és ajándékbolt kap helyet. Megkérdeztük olvasóinkat, miért örülnek az új komplexumnak.

A válaszadókat úgy fest, a helytörténetnél sokkal jobban érdekli az, hogy így egy új étterem is nyílik a városban. Míg előbbire mindössze a voksolók két százaléka, utóbbi nyolc szavazott. Ennél is többen (16 %) örülnek azonban a Gerecse Kapujának azért, mert Tatabányának is kijárt már egy turisztikai központ. A legtöbben (45 %) azt üdvözölték, hogy így a Turul környéke is vonzóbb lesz mindenkinek. A szavazók 29 százalékát viszont nem érdekli sem a turisztika meg a helytörténet.