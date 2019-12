Az év összegzéseként kigyűjtöttük. melyek voltak olvasóink által legnézettebb és legnépszerűbb galériáink.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

2019-ben is számos fotósorozatot, galériát közöltünk, most pedig összegezve az évet, megmutatjuk, hogy melyek voltak a legnézettebbek. Az abszolút objektív, csakis a látogatottsági adatokat figyelembe vevő listára sajnos tragédia is került, de a komáromi szabadstrand, a múltidézés, a Víz, Zene, Virág Fesztivál és Tündérszépeink is a listán vannak.

Hatalmas várakozás övezte idén a komáromi szabadstrand megnyitását, amelyet végül júliusban adtak át a nagyközönségnek. A megnyitás után készült fotókat nézte meg a legtöbb olvasónk, 11 223-an voltak kíváncsiak a képekre. Idén egyébként ez volt a legolvasottabb közéleti cikkünk is.

Nagyot bulizott Tata, sőt, a megye- és országhatáron túliak is a júliusi Víz- Zene- Virág fesztiválon, amely új negyedszázadot indított a nyáron. A fesztivál első napjából készült képválogatásra kattintottak olvasóink a legtöbbet, de a szombati és vasárnapi eseményekre is sokan kíváncsiak voltak. A három nap képeiből készült válogatást összesen 11 040-en nyitották meg.

Múltidéző cikkeink rendre megdobbantják a nosztalgiázni vágyók szívét. Nem volt ez másként 2019-ben sem. Olvasóink szívesen pörgették vissza az idő kerekét a hatvanas évek tatabányai mindennapjaiba, vagy a hetvenes évek lakótelepi világába. Összesen 10 626 kattintást kapott a nosztalgia.

Az esztergomiak is szívesen időznek a múltban, erről árulkodik a hatvanas évekről készült múltidéző cikkünk és ahhoz tartozó fotóválogatás látogatottsága is.

A megye legfőbb közlekedési ütőerével, az M1-essel kapcsolatos hírek olvasóinkat kiemelten érdeklik. A sztrádán három kamion karambolozott augusztusban, a balesetben egy ember életét vesztette. A rendőrség novemberben vörös kód riasztást adott ki a halálos balesetek magas száma miatt.

A települések adventi díszeiről számos fotó készült, olvasóinkat is ösztönöztük, hogy küldjenek fotókat a különleges díszítésekről, dekorációkról. Kisbér különleges ünnepi dekorációjáról készült fotóválogatásra 3520-an voltak kíváncsiak.

Tatabánya egyik nagyberuházása volt 2019-ben az Árpád gimnázium,a megújult épületet augusztusban adták át. Belestünk a megújult iskolába, a képeket 2377 olvasónk találta érdekesnek.

Idén sem maradtunk Tündérszépek nélkül. A húsz induló szépségről készült fotóválogatást 2273 kattintást ért olvasóinknak.

A hagyományos tarjáni svábbálon idén is több százan ropták a táncot a település sportcsarnokában. A rendezvény az együvé tartozás, a közös történelem és az összefogás ünnepe is volt, erről a 1994 kattintást megért képválogatás is tanúskodott.

2019 visszatérő témája volt az M1-esen furikázó horrortrélerek megjelenése. A rendőrök több ízben is elkaptak a sztrádán ilyen imbolygó szállítmányokat. Egyik ilyen fogásról készült galéria 1 875 kattintást kapott.