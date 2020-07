Az SMA-s tatabányai testvérek, Dani és Bercel édesapja is nevezett az Aranyhaj Világa Alapítvány felhívására.

Bazsó-Varga Bea és Ádám, valamint családjuk története nem ismeretlen a Kemma.hu olvasói előtt sem. A háromgyermekes család 2018-ban indított adománygyűjtést, hogy SMA 2-vel küzdő középső fiuk, Dani minél élhetőbb, akadálymentes otthonban élhessen. Miközben új otthonukat megtalálták, Dani pedig szépen fejlődni kezdett, kiderült, hogy kisöccse, Bercel is SMA-s, annak hármas típusával harcol. A család most az Aranyhaj Világa Alapítvány apák napi felhívására jelentkezett, hogy egy hét intenzív terápiát töltsenek el a solymári Borsóházban, napi 2 órában. Mindehhez még egy ingyen, úgynevezett Bowen kezelést is felajánlottak. A felajánlásokat a fotójára legtöbb lájkot kapó édesapa kapja meg. A képet cikkünk végén is megtalálják (- a szerk.).

Bazsó-Varga Bea megható vallomásban írta le, miért nagyszerű édesapa és társ a férje, Ádám.

– Amikor kiderült Dani, majd egy évre rá Berci betegsége, vagyis hogy gerincvelő eredetű izomsorvadásban, SMA-ban érintettek, még inkább bebizonyosodott, hogy a legjobb ember áll mellettünk. Saját két kezével otthont épített, időt és energiát nem sajnálva dolgozik a családunkért, a fiúk minden kezelésénél ott áll szikla szilárdan, biztonságot és támaszt nyújtva.

A fiúk támasza, pajtása, cinkosa, tanítója, akivel mindig lehet szövetkezni. Nem tudom, hogy lehet-e jobb apának és társnak lenni nála. Hálás vagyok, hogy ő a férjem és a gyerekeim apukája.

– írta az édesanya.