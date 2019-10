Ez a legmeghatóbb tetris challenge: az SMA-s tesók is teljesítették a kihívást

Bazsó Dani és Bercel (vagyis a szüleik) megmutatták, hogy a két gerincvelői izomsorvadással küzdő fiúcskának mennyi eszközre van szüksége.

A közelmúltban derült ki Dani öccséről, hogy ő is SMA-s, de testvérével ellentétben nem a kettes, hanem annak hármas típusával kell felvennie harcot neki és szüleinek. A szülők, Bazsó-Varga Beáta és Bazsó Ádám nem adják fel, a közelmúltban végre akadálymentes otthonba költözhettek és most várják az eredményt, hogy Berci is megkaphatja-e a Spinraza–kezelést, mint bátyja.

Most, csatlakozva a tetris challenge kihíváshoz, amiben különböző csoportok, szervezetek mutatják meg, mennyi eszközre van szükségük a munkájuk során, megmutatták, hogy a gerincvelői izomsorvadással harcolóknak mi mindenre van szükségük nem csupán a jelenben, hanem azért is, hogy minél szebb és teljesebb jövőjük legyen: