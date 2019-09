James Bond-filmbe illő és ötven éves csodajárgányok szelték át megyénk útjait

Chevroletek, megkímélt állapotú Jaguar, „kocka Lada”, sőt még egy platós Volskwagen LT is teljesítette a METABOND Cross Hungary országjáró túráját. A több ezer kilométert teljesítő járművek útjuk zárásaként az esztergomi bazilikához vonultak fel.

– Készüljetek, élesítsétek a fényképezőgépeket, most szóltak, hogy már a Kerektemplomnál vannak! – tájékoztatta az egyik szervező a fotósok hadát, akik lesben állva várták a Cross Hungary mezőnyét. Kisvártatva meg is érkeztek az autócsodák, a felbőgő motorok hangját pedig már tisztes távolságból hallani lehetett.

– Odanézz, milyen vagány kocsi! Ha megszerzem a jogsim, biztos veszek egy ilyet! – kiáltott fel egy tizenéves fiatal, aki bizonyára nem gondolt bele, hogy egy-egy megkímélt állapotú Chevrolet Corvette Coupe ára akár egy tisztességes családi házéval is vetekszik. Már az 1992-es évjáratú, sárga színű kocsi láttán többeknek elakadt a lélegzete és akkor még hol voltunk attól, hogy alaposan szemügyre vehessük a makulátlan állapotban lévő Jaguar XJS-t. Megérte várni, ugyanis a James Bond-filmekbe is beleillő járgány minden képzeletet felülmúlt. Miután leparkolt, egy, a bazilikát megtekintő külföldi házaspár angolul meg is jegyezte: nem ilyen kocsija volt a 007-es titkos ügynöknek?

A Teherbírók nevű csapat megtörve a csillogó-villogó sportautók egyeduralmát, egy platós Volkswagen LT-vel teljesítették a Cross Hungary-túra útvonalait.

– A szüleim egy ilyen típusú kocsival hordták az almát és a körtét a piacra… Nemhogy országjárásra, még a határba sem mernék vele elindulni – mondta az egyik szemlélő, de aztán vissza is vonta, amit gondolt, amikor megtudta, hogy a kocsi elpusztíthatatlan és maximum csak a rozsda számít az ellenségének.

Bátaszéktől Esztergomig

A METABOND Cross Hungary országkerülő túrát két részletben bonyolították le. Első felvonásban Szobról rajtolva az ország keleti részén haladt végig a mezőny, majd a befutó Baján volt. A mostani túra Bátaszékről indult, majd a Dunántúl nyugati határvidékén végigautózva érkeztek meg a résztvevők az ország első fővárosába, Esztergomba.

A jelentkezők hobbi (1999 után gyártott autókkal indulók) és nosztalgia (1999 előtti járművek) kategóriájában szerepelhettek. A nosztalgia mezőnyében első helyet a Lada 1300-zal versenyző Blues Brothers csapata szerezte meg. A hobbi kategóriában a T20 Team diadalmaskodott, abszolút összetettben pedig a Blind Mouse végzett az élen. Információink szerint különdíjat is átadtak azoknak, akik segítettek annak a Rolls-Royce-nak, amelynek beragadt a fékje.

Meglepően sokat fényképezték a hatos rajtszámmal felvértezett 1968-as Chevrolet Corvettet (nem összetévesztendő a másik Corvettel), amely a mezőny nagy öregjei közé tartozott. Általában egy idősebb autó legárulkodóbb jele az, hogy benzines fűnyírószagot áraszt, de ebben az esetben nem éreztem semmi ehhez foghatót. A kocsi belseje patyolattiszta volt, egyedül a sebességváltó megkopott markolata utalt arra, hogy már több mint ötvenéves monstrumról van szó.

A sofőr meg is jegyezte, hogy útközben elfogyott az üzemanyag, de ettől eltekintve zökkenőmentes volt az útjuk. Bár kisebb-nagyobb kellemetlenség mindenkivel előfordult, a résztvevők felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.