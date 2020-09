Évről évre új külsőt nyernek a bányagépek a tatabányai skanzenben

A Bányászati és Ipari Skanzen és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tatabányai Helyi Szervezete közös szervezésében idén is megszépült a skanzen csaknem kétezer négyzetméteres területén található gépparkja. A Fogadj örökbe egy bányagépet! elnevezésű hagyományos eseményen idén több masina is gazdára lelt.

Habár az idei bányásznap protokollprogramjait a koronavírus miatti szabályozások értelmében kontrollálható létszámmal szervezik meg, a skanzen bányagépei idén is megkapták a szépítő gondoskodást buzgó örökbefogadóiktól. Ebben az évben a karbantartó nap során az eddig örökbefogadott gépekkel együtt csaknem száznegyven gépet és eszközt számláló állomány fele „talált gazdára”.

Kiss Vendel, a Tatabányai Múzeum igazgatóhelyettese elmondta: hatodik éve szervezik az eseményt, melynek a műtárgyak felújítása mellett fontos hivatása van – az aktív szénbányászat idején a bányákban tevékenykedőknek nosztalgia, míg a jóval a bányászat megszűnése után Tatabányára érkezőknek pedig átszellemülés a város ipari múltjával.

Az örökbefogadók között minden évben érkeznek magánszemélyek, csoportok, családok és egyesületek. Idén is érkeztek tagok a Bánhidai Baráti Körből, az Utcai Szociális Segítők Egyesületéből, valamint a Felsőgallai Nyugdíjas Klubból is. Az évről évre idelátogatók az igazgatóhelyettes elmondása szerint aktív, hatékony közreműködői a skanzen műtárgyainak állapotmegőrzésében. Úgy tudja, vannak, akiknek egész nagy gépállományuk van. A festék illatú vasárnapon is szép számmal érkeztek az örökbefogadók – csaknem negyven pár szorgos kéz munkálkodott a gépeken.

A karbantartás módszere a gép fajtájától függ. Vannak műtárgyak, melyeknek elég egy alapos meleg vizes tisztítás, míg egyes darabok teljes körű megújulásban részesülnek: a lemosás után rozsdátlanítás, csiszolás, majd festés következik. A gépek a gondoskodó ápolás után máris élénkebben, élettel telve pompáznak.

A karbantartásra használt eszközöket a Tatabányai Múzeum, valamint a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány biztosította a résztvevőknek, akik olykor maguk is készülnek egy-egy doboz festékkel. A karbantartó nap nem csak a csiszolók és az ecsetek forgatásáról szól – az érkezők uzsonnával és ebéddel is készülnek, a házias falatokat pedig egymás társaságában, a füvön felállított sátrak alatt fogyasztják el.