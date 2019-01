Évet értékeltek, váltásra készülnek a tatai máltaisok

A közgyűlésen az előző év munkáját értékelő beszámoló mellett az idei tervek ismertetése és küldöttválasztás is szerepelt a napirendi pontok között. Bondor Lajos a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-dunántúli Régió valamint a tatai csoport vezetője a helyszínen elmondta, hogy 2018-ban is végezték azokat a hagyományos tevékenységeket, amelyekkel megalapításukkor elindultak, ugyanakkor nemcsak az új esztendő feladatainak elvégzésére készülnek, hanem a 2020-as évre is, amikor egy generációváltás fog zajlani a közösség életében, és új vezető kerül a tatai csoport élére.

Mint elhangzott, készül az új régióközpontjuk is, melyet a tervek szerint idén fognak átadni a Vasút utcán, írja a tata.hu.