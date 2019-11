Európa-bajnok lett Nitro, a tatabányai belga juhász (videó)

My best 😍😍 sprint 2.place,hardest hitting 1.place, weight pull 2.place tug of war 1.place, hang time 1.placeLecter CupSprint 2.placeHardest hitting 1.placeObedience 3.placeWeight pull 3.placeTug of war?Hang time 1.place

Közzétette: Tanászi Szandra – 2019. november 20., szerda