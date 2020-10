Teljesen megújul az eterniti iskola, de a Padányi téren is felújítanak Nyergesen

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében mintegy 845 millió forintból valósul meg az a projekt, mely során fejlesztik és bővítik a nyergesújfalui általános iskola Padányi téri székhely-, illetve a Babits Mihály utcai tagintézményének épületeit.

Az alapkőletételi ünnepségen Muszela Szabolcs, az Esztergomi Tankerületi Központ vezetője köszöntötte dr. Völner Pál országgyűlési képviselőt, Hajnal Gabriellát, a Klebelsberg Központ elnökét, Vereckei Juditot, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatóját, dr. Takács Ádámot, a központ szakmai vezetőjét, illetve Varga Gábor tagintézményvezetőt és Nyéki Lászlót, a kivitelező cég ügyvezetőjét.

Muszela Szabolcs ezután elmondta, hogy teljesen felújítják az eterniti városrészen található 1650 négyzetméteres tagiskolát. A kivitelezés során új tetőhéjazatot kap az épület, szigetelik a külső homlokzatot, kicserélik a külső nyílászárókat, megújulnak a vizesblokkok, valamint a folyosókat és a tantermeket is új burkolattal látják el. A teljeskörű gépészeti és villamosrendszeri felújítás mellett egy új 250 négyzetméteres épületszárnnyal is bővül az épület, de az iskola környezete is megújul, hiszen parkolókat, multifunkciós sportpályát is kialakítanak. Továbbá a székhelyen is megvalósul kisebb bővítés és udvarfejlesztés.

Dr. Völner Pál többek között arról beszélt, hogy Nyergesújfalu életében jelentősnek számít ez a beruházás és örül, hogy az eterniti városrész is meg tud újulni. Véleménye szerint ez a projekt beleillik az önkormányzat városfejlesztési koncepciójába, hiszen korábban felújították a közelben található óvodát és a gyermekjóléti szolgálat épületét is korszerűsítették.

Hajnal Gabriella kitért arra, hogy sosem újult meg annyi iskola, mint az elmúlt években. Úgy gondolja, hogy ez a projekt a célegyenesbe ért, innen már nincs visszaút és most már mindenki a kivitelezésre vár.

A beszédek után elhelyezték az időkapszulát, melybe az iskola alapdokumentumai, gyermekrajzok, a meghívó, a meghívott vendégek névsora és a vírusra emlékeztetve egy szájmaszk is került.

További részletek a 24 Óra október 31- számában.