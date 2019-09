A 84 éves bakonyaljai gazdának reggelente az állatok az elsők

A Kisbérhez legközelebb fekvő falu, Ete legidősebb lakója, Pista bácsi ennyi idősen is többet dolgozik, mint sok ifjú a városokban.

Horváth István a tősgyökeres eteiek egyike. 1936. február 27-én helyben született egy nagy, zsuppos házban, ami már nincs meg. Írni, olvasni, számolni Szíjj Irma tanító nénitől tanult meg, majd az 5. osztály elvégzése után Kisbéren gyarapította tudását. Mehetett volna középiskolába, de 14 éves korától inkább a családi gazdaságban dolgozott, aminek édesapja örült a legjobban, mivel fián kívül csak egy lánya, Marika volt, aki ma is Etén él.

Akkoriban 18 kataszteri holdon gazdálkodtak, így szerencséjükre később sem minősültek kuláknak. Ökrökkel szántottak, mert lovuk nem volt. Akkor is és azóta is sokat dolgozott, dolgozik. Sokáig születési helyére ment haza, de 1940 óta már az Ady utcában lakik, aminek az udvarában mindig is sok állatot neveltek.

Jelenleg 18 bikaborjúról gondoskodik Pista bácsi a fiaival és unokáival együtt, de van több hízójuk és nemrég még volt kilenc birkájuk is, de közülük hetet már eladtak. A baromfik száma változó, de azokból is sok van. Valamennyi állatnak az összes takarmányt saját maguk termelik meg. Minden évben vetnek búzát, kukoricát, napraforgót, s van egy „darab” rétjük is, amit Pista bácsi szerint nem kell vetni, csak kaszálni.

Amúgy a hagyományos kaszát már csak a kertben használja gazolásra, a betakarítást általában motoros kaszával végzik el. A nagy család legidősebb tagja ebből és sok másból is kiveszi részét. Általában 6.30 körül kel, s első útja az állatokhoz vezet. Megeteti a malacokat, a bikaborjúkat pedig csak akkor, ha mások nem adtak még nekik eleséget. Kizárólag ezután reggelizik ő maga is, majd megy a kertbe vagy a szőlőbe, ahol – úgymond – mindig van dolog.

Aktívan kiveszi részét a veteményezésből és szőlőművelésből is, bár ritkán fogyaszt bort. Korábban sem tette, ellenben amikor 25 éven át fejőtehenes volt a tsz-ben, akkoriban többször ittak pálinkát, mint most.