Eszterházy-örökség a Cseke-tó szomszédságában az Angolpark

Ha Tata, akkor... – nehéz választani. De már muszáj, vagy csak fél napja, uram bocsá’ néhány órája van a turistának, akkor legyen az Angolpark, amit sokan Angolkertként ismernek. A kert kialakításának kedvezett a feltörő Kék-forrás és a Najád-forrás vize, a természeti környezet és a Cseke-tó. A tavat az ott működött Jenő-malom tulajdonosáról nevezték el.

Elkezdődött a szavazás arról, hogy a megye 7 csodája közé melyek kerüljenek be a befutott jelölések közül. A 24 Órában és a Kemma.hu-n mind a húsz „csodajelöltet”bemutatjuk a szavazás végéig, önök pedig online és a lapban is megjelenő szavazólapon voksolhatnak, szavazatukkal pedig nyerhetnek is. Íme a tatai Angolpark története:

Magyarország első angol típusú kertjét 1783-ban az Eszterházy család megbízásából Bőhm Ferenc uradalmi mérnök telepítette. A francia kert merev, szigorú formái helyett a fákat és bokrokat nem szabályos mértani rendben, hanem csoportokban ültették úgy, hogy minden oldalról szép látványt nyújtsanak. Közöttük leheveredésre, piknikezésre csábító pázsit borította a talajt.

Az Angolpark északi részén, nem messze a tótól találjuk a romantikus műromokat. Az Esterházyak alakították ki az építmény római fürdő jellegét, régebben Mátyás király idejében valóban fürdő állt ezen a helyen. A park bejáratától nem messze található az Avernus-barlang.

