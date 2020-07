Esztergomot is érinti a Dunakanyar-körjárat: pénteken indul az első hajó

Tovább bővült a MAHART PassNave Zrt. dunakanyari hop on – hop off járata, mellyel a Visegrádra, Nagymarosra, Zebegénybe és Dömösre tartó hajói után mostantól már egészen Esztergomig lehet utazni a MAHART-tal a Dunán

Ezentúl Esztergomot is érinti a MAHART PassNave Zrt. egyik új dunakanyari járata, mellyel csatlakozni lehet az úgynevezett hop on – hop off hajókra Zebegényben, hangzott el a július 13-án hétfőn tartott dömösi sajtótájékoztatón. Ezt az esztergomi járatot egy 500 forintos napijegy megvásárlásával vehetik igénybe az utasok, amely egyben a visszaútra is érvényes. A másik körjárat már július 3-án elindult, melynek kezdő és végállomása Visegrád.Az arra váltott jeggyel a Dunakanyar bármelyik kikötőjében le- és felszállhatunk az ott haladó hajóra.

500 forintos napijeggyel a Dunakanyarban

A MAHART PassNave Zrt. új fejlesztése szerint a Visegrádi járat péntek-szombat-vasárnap, naponta négyszer indul, 10:00-kor, 12:00-kor, 14:00-kor és 16:00-kor. A körjárat a Visegrád – Nagymaros –Zebegény – Dömös – Nagymaros – Visegrád állomásokat érinti. A másik új járat az Esztergom – Zebegény útvonalon halad, mely péntek-szombat vasárnap 10:00-kor indul a királyvárosból és 10:50- re ér Zebegénybe. Innen 10:55-kor indul vissza és 12:10-kor ér Esztergomba. Az 500 forintos napijeggyel a visegrádi körjáratnál bármelyik állomáson leszállva és bármelyik állomáson visszaszállva lehet utazni. Az Esztergom – Zebegény járatnál az 500 forint egyben retour jegy is.

A tájékoztatón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kiemelte, hogy pénteken, szombaton és vasárnap naponta két alkalommal megy ezentúl hajó Esztergom és Zebegény között, majd Zebegényben lehet átszállni azokra a körjáratokra, melyeket az utasok szempontjából való könnyítés miatt hop on – hop off üzeműként lehet használni. A kormányszóvivő hozzátette, hogy így Visegrád és Esztergom, illetve Szentendre – Tahitótfalu – Visegrád útvonalon közlekednek majd a körjáratos hajók pénteken, szombaton és vasárnap.

Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, hogy az 500 forintos napijegy birtokában bármelyik állomáson le lehet szállni a hajókról, majd egy másik ilyen járatra ugyanezzel a jeggyel visszaszállni, így könnyen felfedezhető a Dunakanyar megannyi szépsége. A kormányszóvivő aláhúzta, hogy a járvány időszakában Magyarország még mindig az egyik legbiztonságosabb ország, a belföldi utazások a mostanihoz hasonló előmozdítása is ezt hangsúlyozza.

Völner Pál országgyűlési képviselő beszédében egyebek mellett arról beszélt, hogy a Szentendrétől Esztergomig tartó hop on–hop off járatokkal a többségi állami tulajdonú MAHART PassNave Zrt. hatékonysága újra megmutatkozott.

A képviselő felhívta a figyelmet, hogy a turisztikát sújtó járvány időszakában a MAHART mostani fejlesztése egyfajta minta is arra, hogy hogyan lehet előre lépni, a lehetőségeket kihasználni, hogyan lehet a magyar utazóközönséget kiszolgálni. Spányik Gábor, a MAHART PassNave Zrt. ügyvezetője a tájékoztatón többek között arról beszélt, hogy belföldi turizmus fejlesztése mellett, a Felvidékről érkező turistákra is gondolnak a bevezetett új lehetőségekkel.

Az ügyvezető kiemelte, hogy az új járatoknál is több hajót állítottak üzembe, hogy a biztonságos távolságtartás megoldható legyen, mivel a fejlesztés július 3-i elindulása óta nagy az érdeklődés az új járatok iránt. Erről szólva hozzátette, hogy az elmúlt hétvégén 2,5 ezer ember vette igénybe a MAHART dunakanyari hajóútjait, az új szolgálatátás bevezetésével ez a szám máris kétszeresére nőtt.