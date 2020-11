Esztergomi kórház: növelik a koronavírusos betegek ellátáshoz szükséges ágyszámot

Az esztergomi kórház közleményben adott tájékoztatást arról, hogy folyamatosan növelik a koronavírusos betegek ellátásához szükséges ágyszámot.

Nem küldik tovább más intézménybe az esztergomiakat Covid-19 fertőzés esetén, mivel a kórházban van elég hely a koronavírusos betegek részére. Folyamatosan növelik a covidos betegek kezeléséhez szükséges ágyszámot. Többek között erről tájékoztat november 10-ei közleményében a Vaszary Kolos Kórház.

Az intézmény vezetősége emellett kiemeli, hogy számukra a nem covidos betegek korrekt ellátása is ugyanolyan fontos. A közleményben azt is írják, hogy azok, akik más panasszal érkeznek a kórházba, azokat is letesztelik, illetve rámutatnak, hogy akinek a koronavírus-járványban már közismert tünetei vannak, az elsőként háziorvosával konzultáljon telefonon, hogy mi a teendője.

A kommüniké továbbá arról is tájékoztat, hogy Covid-fertőzés esetén a kórházba bekerülő beteg a lehető legkevesebb holmit vigye magával, mert a nagy mennyiség tárolása gondot okoz, miként arra is felhívják a figyelmet, hogy a Vaszary Kolos Kórház teljes területén kötelező a maszk viselése, illetve a Covid-zónát még kivételes esetben sem lehet látogatni.