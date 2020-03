Esztergomban 14 zsáknyi szeméttől szabadították meg a Duna-partot a diákok

Az Esztergomi Diák Egyesület által szervezett szemétszedésen a résztvevő diákok tizennégy zsáknyi szeméttől szabadították meg a Duna-partot.

Tizennégy zsáknyi hulladéktól tisztították meg a Duna-partot az Esztergomi Diák Egyesület által szervezett szemétszedés résztvevői. A lelkes fiatalokból és néhány pedagógusból álló társaság a Mindszenty téren gyülekezett, majd Péntek Lajos elnök és Szabó Domonkos alelnök némi instrukcióval látta el az önkénteseket.

Kesztyűt és zsákokat is kiosztott a szemétszedőknek, majd elindultak a Prímás-szigetre: a terv az volt, hogy a „szigetcsúcstól” egészen a Palkovics- padig húzódó, mintegy egykilométeres partszakaszt átfésüljék. Már az első néhány percben rengeteg cigarettacsikket találtak, melyeket egytől egyig fel is szedtek, emellett rengeteg sörös- és üdítőitalos kupak is került a zsákokba.

Az egyik középiskolás diák még egy használt óvszert is talált az egyik bokor alatt, ami nagy rökönyödést váltott ki a résztvevők körében, de az uszadékfák közül előkerült játékbaba keze és a futballcipő is meglepte a társaságot. Az önkéntesek azonban nem csak az idei kisebb áradás után visszamaradt sörösdobozokat és műanyag flakonokat, hanem az iszapba ragadt ruhaneműket is összegyűjtötték. Hárman nekiálltak egy, hosszú ideje eltemetett takaróponyva kiszedésének is, mely közös erővel végül sikerült is. A szervezők az akció végén forró teával és süteményekkel várták a megfáradt szemétszedőket a Palkovics-padnál.