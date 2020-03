Az esztergomi Fidesz-KDNP képviselői éves keretüket ajánlották fel a vírus elleni védekezésre

Esztergomban a Fidesz-KDNP frakciója, Tatabányán a Grundfos Tatabánya KC is tesz a koronavírus terjedése ellen. A Vízmű is kéréssel fordult a fogyasztókhoz.

Hernádi Ádám (Fidesz-KDNP), Esztergom polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a helyi képviselőik fejajánlják 2 millió forintos keretüket a koronavírus elleni védekezésre. A városvezető emellett reagált a helyi képviselő, Bádi Gábor (Szeretgom) szintén közösségi oldalon hozzá intézett felhívására, miszerint rendkívüli testületi ülést szorgalmaz és azt, hogy a városi rendezvényekre szánt 100 millió forintot különítsék el, és szükség esetén támogassák belőle a helyi Vaszary Kolos Kórházat. Hernádi Ádám válaszában felhívta rá a figyelmet, hogy egy rendkívüli ülést nem a Facebookon kell összehívni, hiszen annak megvan a maga menete, és a képviselőt is ennek betartására kérte.

A vírusfertőzés és annak megelőzése kapcsán kiemelte: ő maga polgármesterként felelős minden esztergomiért, ezért az önkormányzat és a polgármesteri hivatal folyamatosan és naprakészen követi az eseményeket és mindenben az operatív törzs és a kormány által kidolgozott eljárásrend mentén cselekszik.

– Javaslatát természetesen megfontoljuk, azonban itt hívnám fel a figyelmét arra, hogy a Vaszary Kolos Kórház nem önkormányzati fenntartású intézmény és önkormányzatunk legfontosabb feladata jelenleg a városi fenntartású intézmények támogatása és segítése. Nekünk ezen intézmények, köztük bölcsődék és óvodák biztonságos üzemeltetését kell biztosítanunk. A kórház fenntartójától ez irányú segítségkérés jelen pillanatig nem érkezett a városhoz – részletezte, kiemelve, hogy (szerdán 11:30-ig – a szerk) Esztergom város területéről nem érkezett jelzés koronavírussal fertőzött betegről, ezen felül fontos leszögezni: az esetleges betegek kezelése a hatályos protokoll szerint Budapesten, a Szent László Kórházban és nem helyileg történik.

Emellett Hernádi Ádám jelezte: a helyi Fidesz-KDNP frakció minden tagja a számára biztosított, szabadon felhasználható képviselői keret teljes összegét az intézményeik koronavírus elleni védekezésére ajánlja fel és ezt javasolják az ellenzéki képviselőknek is. A testületben 10 Fidesz-KDNP-s képviselő foglal helyet, a polgármester mellett.

– Kérem, amennyiben egyetért a fent leírtakkal, akkor ön is csatlakozzon felajánlásával! Az így azonnal rendelkezésre álló, képviselőnként 2 millió forintos összegből fertőtlenítőszereket és ezek adagolásához szükséges berendezéseket vásárolunk, ezzel is hozzájárulva a vírus terjedésének megakadályozásához, hiszen a megfelelő higiéniai szabályok betartása és a gyakori kézmosás az egyik legfontosabb tennivaló ebben a helyzetben – tette hozzá.

Tisztelt Képviselő Úr!Választott képviselőként Önnek is tudnia kell, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívásának mi… Közzétette: Hernádi Ádám – 2020. március 11., szerda

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. március 11-én azt kérte a fogyasztóktól, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, megelőzendő a koronavírus terjedését, lehetőség szerint az elektronikus, postai vagy telefonos csatornáinkon keresztül intézzék ügyeiket társasággal. Mindemellett azt is kérték, hogy személyesen ügyfélszolgálati irodáikat csak a legszükségesebb esetekben keressék fel a fogyasztók.

Az ÉDV Zrt-t az alábbi elérhetőségeken érhetik el:

telefonos ügyfélkapcsolatunkon keresztül a 06 80 555-222 telefonszámon

weboldalunkon: vízcenter

e-mailben: [email protected]

levélben: 2801 Tatabánya, Pf: 117

A Kemma.hu információi szerint a tatabányai Sárberki iskolában későbbre halasztották március 11-re tervezett informatika versenyt. A már korábban lemondott március 15-i ünnepségek sorát Bakonysárkány is gyarapítja, itt is lemondták már a megemlékezést. Szintén lemondták a március 13-ra, péntekre tervezett Szenior Akadémia előadást is Esztergomban, a pótlásról későbbiekben tájékoztatják az érdeklődőket. Elmarad a március 14-e szombatra meghirdetett XXII. Tatai Tavaszi IVV Túra, amely – különböző távokon – az Ökoturisztikai Központ elől indult volna.

A Grundfos Tatabánya KC, a pánikkeltést elkerülve, de a felelősségteljes meccslátogatás érdekében is óvatosságot kért a drukkerektől, mint fogalmaztak, NB I.-es klubtársaikhoz hasonlóan, ők is szeretnék megkérni a szurkolókat, mint a nyolcadik csapattangjukat, hogy az elkövetkezendő időszakban figyeljenek jobban egymásra, az óvintézkedések betartásával. Így például azt, hogy ha valaki betegnek érzi magát, ne menjen meccsre. A csarnokban fertőtlenítőket is helyeztek ki, ezek használatát is kérik a drukkerektől. A fertőzésveszélyt minimalizálandó, mostantól a játékosok nem pacsiznak a szurkolókkal a meccsek végén.