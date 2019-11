Esztergom pazar látványa áll a történelmi képregénykönyv eseményeinek hátterében

Egy különleges képregénykönyv jött ki a Mészáros János–Németh Levente szerzőpárostól, mely kötet a magyar történelem első évszázadainak legendás korszakát dolgozta fel. A népszerűségre való tekintettel a történet alkotói tovább­vitték a szálat, így elkészült a Királyok és Keresztek folytatása, a Képes krónikák 2. – Canes et Lupi című második rész.

Ha lehet ennyit beharangozni az új könyvből, ebben a részben a korábbinál még több mozgalmasság, dinamika, tehát jelentős számú csatajelenet, akció található. Ami pedig a korábbi kötetnél is blikkfangként volt meg, az itt is felbukkan, jelesül, hogy mai, neves előadókat tettek meg a történet egyes szereplőinek helyére.

Az első részben ­például Schuster Lóránt, a P. Mobil együttes frontembere szerepelt a képregénykönyv egy marcona harcosaként, úgy most Aranyosi Péter, a neves stand up comedys arca és alakja tűnik fel a képkockák némelyikén. Aranyosi egyébként konkrétan azért, mert a nyáron Esztergomban tartott Képregény Fesztivál egyik házigazdájaként és fellépőjeként nagyban segítette a magyar képregények, így a Királyok és Keresztek ügyét, ismertségének növelését.

A történet folytatása, a második rész ott folytatódik, ahol a korábbi história befejeződött. „A győztes magyar seregek Imre herceg parancsára hazaindulnak Esztergomba. A trónörökösnek még nem áll szándékában visszatérni apja, István király palotájába. Ehelyett viking testőrségével a közeli apátság felé veszi az irányt. Ez a kitérő nemcsak a diplomáciában még járatlan, forrófejű herceg, de az egész Árpád-ház további sorsát is meghatározza” – olvashatjuk a második rész kiindulópontjának máris izgalmakat sejtető összefoglalójában.

Mészáros János és Németh Levente az első részben megszokott klasszikus és éppen ezért népszerű képregények stílusában alkotta meg a második részt, melyben a magyar történelem két emblematikus helyszínének, Esztergomnak és Pannonhalmának pazar látványát adja meg az akciódús események hátterének.

A főhős természetesen továbbra is Szent István király fia, Imre herceg, aki csapata élén a legkülönfélébb kalandokba keveredik. Fordulatos útja során nemcsak marcona férfiakból álló ellenséggel, de többek között egy bűbájos, természetfeletti erővel bíró varázslónővel is meg kell küzdenie.

A számunkra, mai olvasók számára több szempontból is csemegének számító kötet nagy erénye, hogy abban többször is feltűnik megyénk ékessége, az esztergomi vár, illetve maga Szent István király is megjelenik fia, Imre oldalán. A képregénykönyv második része remélhetőleg az első sorsára jut, hiszen annak népszerűsége arra indította a szerzőket, hogy több nyelvre is lefordítsák.