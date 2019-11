Esztergom látképével ellátott emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank 2019-es emlékérem programjának utolsó darabjaként, egy esztergomi látképpel ellátott kétezer forint értékű érmét bocsájtott ki.

Új forintérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank, amely az utolsó lesz az idei esztendőben. A kétezer forintos névértéken kiadásra kerülő érme a „Nemzeti emlékhelyek” sorozat VI. darabja lesz – írja a penzcentrum.hu.

Esztergom ikonikus épülete a Bazilika most egy érme hátoldaláról kacsint vissza ránk, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank 2019-es emlékérem programjának utolsó darabja az Esztergom, Várhely és Víziváros emlékérme lesz. A Tóth Zoltán által tervezett érmék november elsejétől kerültek kibocsájtásra.

Az új emlékérme 37 milliméter átmérőjű, 18,4 gramm tömegű színesfémötvözet. Összesen 5 ezer darab készült belőle. Az eddig megszokott selyemfényes, illetve tükörfényes kiadás helyett, azonban a kétezres érme bronzpatinázott kiadásban került megjelenésre.

Az érme egyik oldalán az Esztergomi Bazilika látható oldalról, valamint az „ESZTERGOM VÁRHEGY ÉS VÍZIVÁROS” felirat olvasható. A másik oldalon pedig a Várkápolna falának részlete látható a MAGYARORSZÁG felirattal együtt.

Az emlékérmék törvényes fizetőeszköznek számítanak, így azokkal fizetni is lehet, azonban nem forgalmi célból készültek. A Magyar Nemzeti Bank kifejezetten jelzi is, hogy az érmék használata zavarhatja a pénzforgalmat, így ez kerülendő. Ezen felül azért sem érdemes elszórni az emlékérmét, mert azok bizonyos idő után jócskán többet is érhetnek, kint a névértékük.