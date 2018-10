A Cimbora is a levegőbe emelkedett az id. Rubik Ernő Repülőtéren szervezett találkozón. Hamarosan nyílt napot is tartanak a reptéren.

Az idén is megrendezték a Régi Rubik Repülőmodellek Találkozóját Esztergom-Kertvárosban, ahol, ahogy az Aero Club Esztergom tájékoztatásából megtudtuk, a Cimbora is levegőbe emelkedett, az érdeklődő vendégek pedig kipróbálhatták a „cabrio” vitorlázórepülés élményét is.

A repülőtér egyébként 2014-ben vette fel id. Rubik Ernő nevét. A Rubik-kocka feltalálójának édesapja sok szállal kötődött Esztergomhoz. Több mint 30 motoros és motor nélküli sportrepülőgépet tervezett, amelyek irányításával az esztergomi gyárban készültek el.

Október 20-án nyílt napot is tartanak a repülőtéren, amelyre előzetesen kell regisztrálni. Az érdeklődők azt is megtudhatják majd, hogy egy vitorlázógép mitől repül, de bemutató repülés is lesz.

Id. Rubik Ernő Mitter Lajossal közösen 1936-ban Esztergomban alapította meg az Aero Ever Kft.-t, amely vitorlázó repülőgépek gyártásával foglalkozott. 28 különböző típusú vitorlázó repülőgépet és 5 motoros repülőgépet tervezett 1935 és 1987 között, világviszonylatban is jelentős szabadalmait alkalmazva. 1957-ig csak faépítésű gépeket tervezett, a fémépítésű gépek területén teljesen új gyártási módszereket szabadalmaztatott.