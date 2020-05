Esztergom kedvelt strandjai felkészültek a nyitásra

Esztergom legtöbb strandja felkészült a nyitásra és már csak a szükséges engedélyekre várnak a nyitáshoz. A Music Öböl Beach már egy héttel korábban megnyitott.

Esztergom fürdőváros jellegével is csalogatja „békeidőben” a turistákat. A járvány miatt kialakult helyzetben sokáig nem lehetett tudni, hogy mikor nyithatnak ki a strandok, de május 7-én az operatív törzs tájékoztatóján kihirdették az ide vonatkozó feloldást, illetve a szabályokat is ismertették. A hír után volt olyan strand, mely pár nap múlva ki is nyitott.

Esztergom legrégebbi és egyében legpatinásabb fürdője a Szent István Strand, mely egy a helyiek által már megszokott buborék, azaz egy speciális anyagból készült ideiglenes téli fedés leszerelése után ébred téli álmából. A buborékot az elmúlt hétvégén bontották el, majd előkészítették a strandot a nyitásra. Az ehhez kellő, minden évben szükséges előkészületi munkálatok már megtörténtek, az intézmény jelenleg a hatósági engedélyekre vár. A tervek szerint a Szent István Strand akár egy héten belül is meg tud nyitni. A fürdő Esztergom történelmi városrészében helyezkedik el, a város fölé magasodó Szent Tamás-hegy és a festői Kis-Duna sétány között.

FRISSÍTÉS!Kedves Vendégeink!Sajnos a sátorbontás után is egyelőre ZÁRVA marad a strandfürdő. Jelenleg a szükséges… Közzétette: Szent István Strandfürdő Unofficial – 2020. május 9., szombat

Az ehhez az irányításhoz tartozó esztergom-kertvárosi Palatinus-tónál lévő strand ugyancsak készül a nyitásra. Ott a többemeletes csúszda műszaki átvételére kerül sor a következő héten, erre kétévente van szükség, az üzemengedély megadását kontroll után műszaki ellenőr végzi majd el. Ugyancsak a következő hétre várja a tavi strand a tisztiorvosi szolgálat vizsgálatát és engedélyét. A kötelező eljárás után akár két hét múltán már ki is nyithat ez a fürdőzőhely. A tó átellenes másik végén, a nemkülönben vadregényes és komfortos része, a Music Öböl Beach társainál hamarabb nyit, itt már a múlt hétvégétől szabad a belépés, ráadásul májusban ingyen. Az öböl szombat és vasárnap várja a vendégeket déltől este 6-ig. A minden nap nyitva lévő, fizetős időszak itt június 1-jétől indul.

Esztergom legújabb és legmodernebb komplex strandja az Aquasziget élményfürdő, azt a rövid tájékoztatást adta nekünk, hogy május végén, a pünkösdi hétvégén tervezik az újranyitást. Arra a kérdésre, hogy milyen feltételekkel lehet majd igénybe venni az Aquasziget kínálatát az intézmény vezetője azt válaszolta, hogy „a jelenleg hatályban lévő szabályok alapján lehet majd igénybe venni a szolgáltatásokat, de ezek a nyitásig még változhatnak.”