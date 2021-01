Óriási lehetőséget kapott Kínában Tata ifjú olimpiai bajnoka

Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző Kínába készül február végén, március elején. Az út miatt is adja magát a kérdés, hogy ő hogyan áll a koronavírus elleni vakcinához. Mint mondta, mindenképp be fogja oltatni magát, amint lehetősége lesz rá.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Nem csupán a saját egészségem miatt, hanem a családom, a nagyszüleim érdekében is, bár gyanítom, ők, az idősebbek előbb fogják megkapni, mint én. De elsősorban rájuk szeretnék vigyázni. Mindemellett, ha olyan üzleti vagy sportmeghívót kapok, ami miatt külföldre kell utaznom, akkor megkönnyíthetem a magam dolgát is azzal, hogy be leszek oltva. Ugye valószínűleg az oltottsághoz is lesz kötve az utazás – részletezte a fiatalember, aki maximálisan kihasználta a pandémiás időszakot 2020-ban: jótékonysági akciókat és start­upot indított és a víváshoz is visszatért.

– 2020-hoz képest most beljebb vagyunk a vakcinával, mégis sokan ellenzik. Vallásos vagyok és Ferenc pápa közelmúltbeli szavai jutnak erről eszembe. Ő mondta, hogy önzőség, ha valaki nem adatja be magának, ha nem adja meg a lehetőséget, hogy minél előbb legyőzzük a koronavírust. Pont azért van az oltás, hogy minél könnyebben meggyógyuljunk belőle, hogy leküzdjük. Nem kell félni tőle – tette hozzá Patrik, aki szerint ne az elenyésző számú, mondjuk egymillió az egyhez mellékhatásra kell gondolni, hanem arra, hogy nem lesz belőle hátrányunk, és a vakcinával tudjuk felgyorsítani ennek az egésznek a lefolyását.

A fiatal sportoló a teóriákkal és az oltásellenességgel kapcsolatban úgy véli, hogy mindig mindent a politikához kötnek, de ő maga nem szokott politizálni, és a konteók helyett inkább az észérvekre hallgat és azok szerint cselekszik, vagy épp a tények ismeretében döntheti el, hogy beadatja-e magának az oltást.

– Most ugye nem kötelező, de valószínűleg sok minden lesz hozzá kötve, hogy ha beadatod, akkor mehetsz szabadon ide vagy oda. Az ellenzők ezekkel is számolva dönthetnek, hogy kérik-e az oltást – magyarázta a fiatal sportoló, aki egyébként a vívás miatt utazik majd Kínába. Sportmenedzseri állást ajánlottak fel neki egy vívóakadémián.