Különleges versenynek adott otthont Tatabánya

Harmincharmadik alkalommal szervezte meg a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány az Esélyek Napját Tatabányán. Az idén Tatabánya mellett Győrből, Pápáról, a fővárosból, sőt Szlovákiából is érkeztek látogatók, versenyzők, akik öt versenyszámban is kipróbálhatták magukat.

A sport- és kulturális programok mellett több civil szervezet is bemutatkozott a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány programján a Vértes Agorájában és környékén. Az esemény megnyitóján Péntek Szilveszter, az alapítvány elnöke elmondta: évről évre bővítik az Esélyek Napját, ennek része például a boccia, amely néhány éve szerepel a versenyszámok között. A lelkes klubtagoknak köszönhetően jövőre már fennállásának harminc éves évfordulójára készülhet az alapítvány.

Schmidt Csaba polgármester kiemelte: a szervezők, a Léleksegítő Alapítvány nélkül nem lenne lehetőségük a versenyzőknek évről évre megmutatni tudásukat, képességeiket. Hozzátette: egyre többen kapcsolódnak már be a programba, és támogatják a civil szervezetet is abban, hogy azok számára is lehetőség legyen a megmutatkozásra, akik valamilyen nehézséggel, különlegességgel élnek. Az Agora pedig erre kitűnő lehetőséget nyújt, hiszen könnyen megközelíthető, bejárható a ház kerekes­ székekkel is.

Adamecz László, az esemény ötletgazdája az alakulás körülményeiről szólt, majd a csaknem száz nevező öt versenyszámban próbálhatta ki tudását. Autós mellett volt kerekes székes ügyességi verseny, szkander, darts és a mozgássérültek labdajátéka, a boccia. Voltak olyanok, akik több számban is indultak, s szép eredményeket értek el, így több kupával térhettek haza.

A programhoz csaknem egy tucat civil szervezet kapcsolódott. Játszóházakkal, ügyességi sportvetélkedőkkel, képességfejlesztő játékokkal, érzékenyítő foglalkozásokkal várták a családokat, az érdeklődőket. A díjátadás előtt zenés, táncos programoknak tapsolhatott a lelkes közönség.