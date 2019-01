Minden tatai szíve megdobban, ha kirakja ezt a különleges fotót a múltból

Különleges fotót találtunk az Eötvös József Gimnázium egyik vitrinjében, 1948-ból. Tata ikonikus alakja látható rajta atlétaként, nem sokkal a balesete előtt.

Dr. Körmendi Gézát talán egy tatainak sem kell bemutatni: az Eötvös szeretett igazgatója, a város helytörténetének elkötelezett kutatója 4 éve éppen ezen a napon, január 21-én hunyt el.

A fiatal gimnazista, aki a piaristáknál tanult, 1947-ben kezdett futni, az országos keretbe is bekerült, aztán 1948-ban, 19 éves korában jött a vasúti baleset, amely a sportolói karriert ugyan kettétörte (egyik karját amputálni kellett, lába is megsérült). Korábban azt mondta, az életét az orvosának köszönhette, de azt, hogy lélekben is túlélte a balesetet, a jó természetének és optimizmusának.

Nos, nem sokkal a baleset előtt készült el a fotó, amelyen a piarista gimnázium győztes váltója látható, 1948. március 15-én. A fotón Pálfalvi István, Tóth István, Lévai Lajos, Deák János, Körmendi Géza és Moharos Jenő látható. Ezt a felvételt rakhatják ki, a puzzledarabokra kattintva. Ha segítségképpen az eredeti képet is meg szeretnék nézni, kattintsanak a bal alsó sarokban látható kép vagy szellem ikonra.