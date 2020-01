Emlékéremmel ismerték el a császári ovi volt vezetőjének 40 éves munkásságát

Pedagógus szolgálati emlékérmet kapott Papp Mária, aki 40 év munka után, nemrégiben vonult nyugdíjba a császári Nyitnikék óvodából.

Talán nincs is olyan ember, aki ne ismerné Papp Máriát a Kisbérhez közeli településen. A nemrég nyugdíjba vonult hölgy ugyanis 40 évig dolgozott a település óvodájában. Így a helyiek többsége vagy hozzá járt óvodába, vagy a gyermekük révén találkoztak az egykori óvónővel.

– Már az édesanyám is óvónőként dolgozott, és nekem is nagyon megtetszett ez a szakma, így 19 évesen én is ezt a pályát választottam. Az elmúlt 40 év alatt egy pillanatra sem bántam meg. Hihetetlen élmény volt látni, ahogy a gyerekek felnőnek mellettem. Az pedig nagyon furcsa, de egyben jó érzés is volt, mikor egy régi kis óvódásom immár szülőként tért vissza hozzám – mesélte Mária, akinek az apró örömök okozták a legszebb pillanatokat a munkájában.

– Volt olyan kisgyerek, aki három évesen úgy került hozzánk, hogy még nem beszélt. Az, amikor kimondta az első szót, legalább olyan határtalan örömmel töltött el bennünket, mint a szüleit. Ezek az apróságok teszik szebbé a napunkat és erősítenek meg minket napról napra abban, hogy jó szakmát választottunk – magyarázta a volt óvodavezető, aki 95 éves beteg édesanyja ápolása miatt döntött úgy, hogy nyugdíjba megy.

– Továbbra is tartom a kapcsolatot az óvodával, és ha szükségük lesz rám beugrónak, szívesen visszamegyek a csoportokba – mondta Mária.

A császári óvodavezetőt a település polgármestere, Beke Gyöngyi terjesztette fel a miniszteri elismerésre. A település vezetőjének indoklása szerint Papp Mária óvónő következetes, mindig a gyerekek érdekeit figyelembe vevő, agilis, másokat is lelkesítő személyiség, aki jó példa lehet a fiatal óvónők előtt.

– A mai világban ritka és becsülendő az, ha valaki hűséges egy munkahelyhez. Az pedig mindenképpen páratlan, ha ilyen hosszú ideig tölt be vezető szerepet – szögezte le a polgármester.