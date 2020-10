Eminem motiválta a milliós nézettségű nyergesi rappert

Már több mint egymillió megtekintésnél járnak Sándor Attila, azaz Black dalai az egyik ismert videómegosztó portálon: a korábban Esztergomban, jelenleg pedig Nyergesújfalun élő rapper nem éri be ennyivel, hiszen nemcsak a szövegek, hanem a zenei alapok terén is a folyamatos fejlődésre törekszik.

Az Eminem-korszak sokak, köztük Sándor Attila életében is nyomot hagyott. Tízévesen hallotta először az amerikai rapper egyik legismertebb dalát, majd negyedik évfolyamosként ő maga is megpróbált saját számot írni.

– Akkoriban egy szép lány volt a padtársam, akit meg is leptem egy dallal. Tulajdonképpen nem szólt semmiről, a refrénje az volt: Hogy hívnak? Eminemnek hívnak. Hogy hívnak? Eminemnek hívnak. Sajnos nem tetszett neki, mert nem szerette a rappereket – idézte fel emlékeit.

Black eleinte trágár szövegekkel próbálkozott, de rájött, hogy azok nem igazán passzolnak hozzá. Aztán tizennégy évesen készített egy húszszámos lemezt, amit egy piacon vásárolt mikrofonnal rögzített.

– Mivel állványom nem volt, így a polcra helyeztem egy farudat, melyet a Biblia tartott meg, a végére pedig rágumiztam a mikrofont – mondta, majd hozzátette: az elkészült albumot osztálytársainak szórta szét.

Alföldről Esztergomba költözésük után gyakran eljárt kosárlabdázni az Erzsébet parkba, ahol megismerte Csutit, majd eljutottak Cserveni Áronhoz, akinél jó minőségben vehettek fel dalokat. Kedvet is kapott a stúdiózáshoz, ezért beszerzett egy jó mikrofont, egy keverőpultot, és elkezdte elsajátítani a szakmát.

– Az újabb dalokat az MSN nevű csevegőprogramban küldtem át ismerőseimnek. Meglepett az is, hogy volt egy rajongóm, aki szorgosan feltöltötte ezeket az internetre, így sokakhoz eljutottak – mondta. 2011-től kezdve komolyabban vette a zenélést, kijött második lemeze, majd pár évre rá a harmadik is megjelent, ami már hozta az általa elvárt szintet.

– Az átütő sikert a 2013-as Mint egy kártyavár című klipemmel értem el, máig ez az egyik legnézettebb videóm. Lemezt azóta nem készítettem, de Csutival közösen azért csak kiadunk majd egyet – tette hozzá.

Black 2011–2017 között többfelé fellépett az országban, Budapesten, Debrecenben, Kalocsán is rappelt a rajongóknak. Azóta stílust váltott, kicsit „trapesebb” dalokat kezdett írni. Saját bevallása szerint az alapoktól kezdett újra mindent, ami nem feltétlen rossz dolog.

– Ebben a műfajban sokan a pénzről és a kocsikról rappelnek. Nekem nem jön be ez a fajta villogás – mondta, majd meg is jegyezte, hogy azért kiadna néhány „csibészesebb”, odamondóbb dalt. Mint megtudtuk, a nyerges­újfalui rapper régebben a saját életének egyes pillanatait írta bele a szövegekbe, de mások történetei is inspirálták. Nincs kiadója, ő publikálja a dalokat, mivel szerinte jó önmarketinggel és szerencsével sokakhoz eljuthat a híre. Régen a zenei alapokat is ő maga írta, most idő hiányában jórészt külföldről vásárolja meg azokat.

– Az idei célom a táborom erősítése volt, ennek megfelelően több klipet is leforgattam. Bízom benne, hogy az új videókból sokat profitálhatok és hogy a jövőben több komolyabb felkérést is kapok – mondta.