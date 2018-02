Emberségből jelesre vizsgáztunk az extrém hidegben

A következő napokban is szükség lesz az odafigyelésre, mert még tovább hűlhet az idő az egyébként is extrém hidegben.

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton délben életbe lépett a vörös kód riasztás, mert tartósan mínusz 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Ebben a nagy hidegben, a riasztás ideje alatt a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk a rászorulóknak, és a rászorulókra a szociális szervezetek is jobban figyelnek. Megkérdeztük, hány bejelentést kapott a regionális diszpécser szolgálat a hét végén.

Ha bajban lévő embert lát, hívja a regionális diszpécser szolgálatot!

Balatoni Ágnes, az Utcai Szociális Segítők Egyesületének elnöke a Kemma.hu-nak elmondta: a februári hívások fele az elmúlt két nap napban érkezett be a diszpécser szolgálathoz, és a hétvégén annyi riasztás érkezett be az USZSE-hoz, mint a korábbi 3 hónapban együtt. Összesen 73 hívást kaptak, ebben felajánlások is voltak szép számmal, és 23 embert sikerült elhelyezniük különböző szállásokon. Közülük négyet Esztergomban a polgárőrség és a rendőrség helyezett biztonságba. A hajléktalanszállók is telt házzal működtek Tatabányán, a 61 helyre 79 embert szállásoltak el.

A következő napok időjárása is kemény lesz, sőt, az Időkép előrejelzése szerint a tavasz mínusz 20 fokkal fog beköszönteni. A következő napokban egyébként egy speciális légköri jelenség miatt nálunk hidegebb lesz, mint az Északi-sarknál: Északkelet-Európában egy masszív magasnyomású képződmény – anticiklon – épült ki, amely megfordítja az áramlást a kontinens nagy részén. A jól megszokott nyugatias áramlás helyett az anticiklon déli peremén keletről fog fújni a szél, amely Oroszországból fagyos levegőt hoz Magyarországra.

Az viszont jó hír, hogy a meteorológiai szolgálat Komárom-Esztergom megyére visszavonta a hófúvás és a havazás miatt korábban kiadott figyelmeztetését.

További részletek a 24 Óra február 27-i számban.