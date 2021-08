Emberi csontokat találtak a Vaszaryban

A tatai Vaszary János Általános Iskola felújítási munkálatai során emberi csontokat is találtak az udvar feltörése után.

Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója számolt be arról, hogy a régészek milyen leleteket találtak a Vaszary-iskola udvarán a közelmúltban, a most folyó felújítási munkák apropóján. Mint a szakember elmondta, az Országgyűlés téri intézmény udvarának helyén anno egy Szent József kápolna állt, de a 19. század végén laktanya is volt itt.

– A kápolna falai mellett a 19. század végén itt keresztülfutó laktanya alapozása is előkerült. A régészeti leletanyag inkább a 18. századra korlátozódott, ugyanis a kápolna mellett temető terült el – részletezte a múzeumigazagtó, aki azt is elmondta, hogy az embercsontokat nem temetési rendben találták meg, ugyanis már a laktanya és az iskola építése során is átforgatták a földet.

Mint kiderült, a legkorábbi lelet a 13. századból került elő, míg a legújabb egy 1957-es KISZ-kitűző volt, de koporsódeszkát és töltényhüvelyeket is találtak.