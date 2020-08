Tatabányán a Rákóczi Ferenc úti vasúti felüljáró alatt akkora mennyiségben gyűlt össze az esővíz, amely miatt az érintett útszakaszt le is kellett zárni.

A szombat délutáni vihar megyeszerte okozott károkat és fennakadásokat. Ebből Tatabánya sem maradt ki, ahol több esethez is riasztották a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Tatabányán, a Verebély László utcában egy faág leszakadt, a megyeszékhely hivatásos tűzoltói emelőkaros gépjárművel érkeztek a helyszínre, motoros láncfűrésszel avatkoznak be. A Győri úton azért kérték a tűzoltók segítségét, mert mintegy fél méter magasan gyűlt össze az esővíz a lakóházak előtt. Az Építők útján több pince több pince is víz alá került, a tűzoltók kiérkezésekor volt, ahol 70 centiméter magasan állt a víz.

A Győri út felől kertváros megközelítése pedig teljesen lehetetlenné vált, ugyanis a a Rákóczi Ferenc úti vasúti felüljáró alatt, még a kertvárosi körforgalom előtt olyan nagy mennyiségben gyülemlett fel az esővíz, amely megakadályozta az autós forgalmat. Az utat le is zárták a hömpölygő víz miatt. Ez nem csak az autósok számára okoz fennakadást, hanem a buszközlekedés számára is. A T-Busz rendkívüli közleményében számolt be arról, hogy az érintett szakasz felé közlekedő járatai késéssel és módosított útvonalon közlekednek.