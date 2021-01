Elvette a '87-es nagy hó a tatabányaiaktól Isaurát, helyette a szovjet katonák jöttek

Tejhordó szovjet katonákat kaptak a tatabányaiak 1987-ben, nem pedig Isaurát, de abban a helyzetben ezt talán senki se bánta.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

34 éve, ezekben a napokban bizony nem néhány milliméteres vagy centis hóréteg okozott komoly gondokat szűkebb hazánkban. A tatabányaiaknak még a korszak nagy sztárját, Isaurát is nélkülözniük kellett. Korabeli újságcikkek és híradók alapján idézzük fel, mi is történt 1987 januárjában, elsősorban Komárom-Esztergom megyére fókuszálva.

Az 1987. január 10-i hétvégén már mindenhol megmutatta az erejét a tél, a java azonban mé hátra volt. január 12-re lényegéebn a fél ország megbénult. A tatabányai Groznij-lakótelepen élők, hogy akkor már több, mint 40 éve ideiglenesen nálunk állomásoznak szovjet katonák. Ugyanis a „soldatok” tejet szállítottak, kézről-kézre adogatva a megrakott lavórokat, hogy a lakótelepi ABC-ből mindenki beszerezhesse azt. Tatabányán, a tejipari és sütőipari vállalathoz is katonákat kértek, hogy segítsenek.

Ahogy azt korábban is felidéztük, a bányászok fagyott antracittal küzdöttek, de annyira, hogy a csákányok, lapátnyelek is törtek a fagyban. A mentőket is a honvédség, valamint a közútkezelő segítette. Egy kisbéri kismamát épségben el is juttattak például Tatabányára a kórházba. Ez már csak azért is nagy szó, mert egymás után akadtak el a mentőkocsik.

A közlekedés többnapos leállása miatt nemcsak munkaerő-, de fonalhiány is volt a tatai szőnyeggyárban, Tatabányán áramhiány miatt esett ki a termelésből húszezer liter tej. A vonatok nem menetrend, hanem lehetőségek szerint közlekedtek. Mindezt kollégánk is megtapasztalta, amikor a fővárosba indult, méghozzá nem is akármiért.

A nagy januári télben érkezett 1987-ben hazánkba a nagy népszerűségnek örvendő brazil szappanopera-sztár, Lucelia Santos, vagyis Isaura is. Úgy volt, hogy Tatabányára is ellátogat, és biztos nagy is lett volna az érdeklődés, mert a fővárosban is 6-7 ezer ember fogadta.

Várjuk a visszaemlélezéseket!

Az 1987-es volt a legkeményebb telünk? Vagy máshogy emlékszik? Küldje be élménybeszámolóját vagy akár korabeli fotóját is a [email protected] email címre!

Szóval „Isaura” január 13-i fellépésre igyekezve kollégánk megtapasztalta, milyen is az, ha nem menetrend, hanem lehetőség szerint közlekednek a vonatok: a hivatalosan reggel 7 órakor Komáromból „érkező” vonat ugyanis négy órával később ért Tatabányára. Lucelia Santos két nappal később, január 15-én jött volna egyébként Tatabányára dedikálni, és noha rengetegen várták, az utolsó pillanatban lemondta a programot.