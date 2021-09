Okkal távolították el a Mária Valéria hídról a szerelemlakatokat

A Mária Valéria híd újjáépítésének huszadik évfordulója alkalmából a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kisebb fenntartási munkálatokat végez el – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól, a társaság kommunikációs osztályvezetőjétől. A szóvivő elmondta lapunknak azt is, hogy többek között eltávolítják a járda korlátjára helyezett szerelemlakatokat is.

2001. október 11-én avatták fel az újjáépített Mária Valéria hidat, melynek köszönhetően hosszú évtizedek után újra közvetlen közúti kapcsolat létesült a Duna túlpartján lévő Párkánnyal. Az azóta eltelt két évtizedben tovább nőtt a híd jelentősége, mely jelentős forgalmat bonyolít le, továbbá bizonyos alkalmakkor sportesemények is érintik. Húsz év alatt a fotósok is rengeteg fényképet készítettek róla, talán ennek is szerepe van abban, hogy pár éve a szerelemlakatok is megjelentek rajta.

A közelmúltban sokaknak feltűnt, hogy terelőtáblát helyeztek ki a híd bazilika felőli oldalán található járdára és az Esztergom nevű Facebook-csoportban is sajnálattal írtak arról, hogy elkezdték leszedni az örök szerelmet szimbolizáló tárgyakat.

Megkerestük az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy megtudjuk, pontosan mi zajlik a helyszínen. Ligeti András, a polgármesteri kabinet kabinetfőnöke elmondta, hogy a Mária Valéria híd újjáépítésének huszadik évfordulója alkalmából a Szlovákiába vezető közút és műtárgyai, így a híd kezelését is ellátó Magyar Közút Nonprofit Zrt. részlegesen felújítást végez.

Pécsi Norbert Sándor, a cég kommunikációs osztályvezetője közölte: a hídszerkezet ugyan megfelelő állapotban van, de két évtized után ideje elvégezni kisebb fenntartási munkákat. Ahol szükséges, ott a szakemberek javítják az acélszerkezetet, vagyis a korlátokon és a főtartókon a korrózióvédelmi bevonaton észlelt hibákat.

A járdákon sóvédelmi bevonattal látják el a dilatációs szerkezetek – vagyis a hőmérsékleti tágulás miatt kialakított elemek – takarólemezeit is, de helyreállítják a párkányi hídfőnél található víznyelőket, ezzel biztosítva azt, hogy nagyobb esők esetén is gyorsan el tudják vezetni a csapadékot.

Mint megtudtuk, szeptember 30-ig a pillérek felső részén felületjavítást is végeznek, valamint a hídfőkön rendszeresen megjelenő graffitik eltávolítását követően antigraffiti-bevonatot visznek fel a rétegekre.