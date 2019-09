13 ezres nézősereg előtt is játszott már Dunaszentmiklós kedvenc harmonikása

Galambos Lajossal és Csocsesszal is zenélt már közösen és a Papp László Budapest Sportarénában is több ezren hallották harmonikázni Herczog Ricsit.

Herczog Ricsi neve sok zenekedvelő megyei számára ismerős lehet, hiszen számtalan buliban teremt jó hangulatot harmonikájával. Ricsi gyermekkora óta szívja magába a harmonikázás minden csínját-bínját. Ez olyan jól sikerült neki az évek során, hogy több hírességgel zenélt már közösen és lépett már fel tízezres közönség előtt is. Hamarosan saját CD-je is megjelenik. Munkásságáról és élményeiről mesélt nekünk.

– Honnan jön a zene iránti szeretete és miért pont a harmonika?

– Már az óvodában mindig mondták, hogy az asztalon járt a kezem, mindig amikor zenét hallottam, akkor először a jobb kezem utána pedig már a bal kezem is járt. Ez úgy alakult ki, hogy annak idején hallottam a nagybátyámat, Herczog Endrét zenélni, Tatán, Mosonmagyaróváron, Pesten, Ausztriában, éppen amerre játszott és nagyon megfogott a hangszer hangja. Volt egy kedvenc színem a türkiz zöld, pont amilyen színű harmonikája volt a nagybátyámnak. Akkor elhatároztam, hogy ha egyszer azt harmonikát megkaphatom, akkor harmonikás leszek és ő megígérte nekem, hogy az enyém lesz.

Mikor harmonikázni szerettem volna tanulni, először nem engedték a szüleim, mert azt mondták, hogy túl nehéz és gerincferdülésem lesz tőle. Így hát annak idején Illés Feri bácsinál kezdtem el furulyázni, majd utána szintetizátoroztam két évet. Ezzel párhuzamosan, 2007-ben kezdtem el harmonikán tanulni Denemiv Oxana tanárnőnél, akinek a mai napig nagyon sok mindent köszönhetek. Tizenegy éven keresztül jártam hozzá harmonika órákra. Mikor választás elé kerültem, hogy szintetizátor vagy harmonika, akkor édesapám tanácsára végül a harmonika mellett döntöttem.

– Van példaképe a szakmában, aki ebbe az irányba mozdította el?

– Természetesen. Már gyerekkoromban is nagyon sok sváb, illetve Oberkrainer zenét hallgattam. Akármikor hazaértem az iskolából első dolgom volt zenét kapcsolni akár CD-ről vagy internetről. Már akkor a kedvenc zenekarom volt a Die Grazer Spatzen. Ott játszott egy Mario Pfisterer nevű harmonikás, aki világéletemben a példaképem volt, így nem csak ő, hanem a hangszere is. Egy évvel ezelőtt volt szerencsém az egyik harmonikáját megvásárolnom és erre nagyon büszke vagyok.

– Nem mondhatnánk, hogy a legkönnyebben tanulható hangszert választotta.

– Butaság lenne azt mondani, hogy a saját hangszer a legnehezebb, amin meg lehet tanulni játszani. Mindig is úgy gondoltam, hogy a cimbalom amin a legnehezebb megtanulni. Valóban a harmonika sem a legkönnyebbek közé tartozó, de véleményem szerint megfelelő odafigyeléssel és felkészültséggel, idővel elsajátítható.

– Mondhatjuk, hogy ismertebb név már a szakmában, hogyan forrta ki magát ez a karrier?

– Annak idején 2010-ben Sárközi Jenő és Harmados Oszkár kérésére bekerültem egy vértestolnai zenekarba, aminek az volt a neve, hogy Freunde Kapelle. Tizenhárom éves koromban bizalmat szavaztak nekem, akkor játszottam életem első szilveszteri bálját nyolc órán keresztül harmonikával és szintetizátorral. Onnantól kezdve aztán beindult a történet. Több zenekarban játszottam azóta, illetve szólóban is. Zenélés hozta a zenélést, ismeretség pedig az ismertséget.

– Ha jól tudom, fellépett tehetségkutatóban is.

– Valóban, 2016-ban és 2017-ben megpróbálkoztam egy tehetségkutató műsorral, méghozzá a Virtuózokkal. Mind a két alkalommal az élő adás előtti fordulóig sikerült eljutnom.

– Számos helyre hívják zenélni, mostanában sokat játszik Tatán a Bacon Burgerben, meséljen erről egy kicsit.

– Hála Istennek a számok egyre nőnek. Zenekari és a szóló zenéléseimet összevéve körülbelül 70-75 bulit játszok most évente, ami nekem nagyon optimális és nagyon szeretem csinálni. Valóban többször játszom a tatai Bacon Burgerban. Havi két alkalommal zenélek náluk és le a kalappal Csicsai Csaba tulajdonos előtt, mint szervező hiszen mindenhez tartja magát és ehhez nyilván én is így teszem hozzá a zenét.

– Van stílus, műfaj, ami kifejezetten a kedvence, vagy szívesen játszik mindent, amit a közönsége kér?

– Általában amit a közönség kér és hogy ha tudom, akkor nagyon szívesen eljátszom. Az abszolút kedvenc stílus az az Oberkrainer, amit nagyon-nagyon szeretek játszani, de nem határolódom el a magyar örökzöldektől sem.

– Van olyan fellépés vagy közös éneklés hírességgel, amire igazán büszke és örök emlék?

– Egyértelműen a legnagyobb élményem az volt, amikor Galambos Lajossal és zenekarával felléphettem a Mulat az Aréna eseményen a Papp László Budapest Sportarénában, ahol 12-13 ezer ember előtt játszhattam nem is egy alkalommal. Szerencsére több nagy névvel dolgozhattam már együtt a szakmában, mint például Kiss Attilával, művésznevén ismert Csocsesszal.

Két héttel ezelőtt ért az egyik legnagyobb pozitív élmény, amikor számomra a legkedvesebb előadómmal, Balázs Fecóval Günthner napon válthattam pár mondatot, amely nagyon érdekes és értékes is volt a jövőmmel kapcsolatban. Ennek majd folytatása is lesz egy következő találkozás alkalmával Budapesten.

– Mik a hosszútávú tervei?

– Az álmom az, hogy megélhessek a zenélésből és jól érezzem magam abban, amit csinálok. Azt már büszkén mondhatom, hogy remekül érzem magam a ebben a közegben, azonban megélhetési szintről még nem beszélhetünk. De bízom abban, hogy ez a jövőben megvalósulhat és abból élhetek, amit jókedvűen és szeretettel csinálok. Két-három hónap múlva fog érkezni első saját CD-m, melyet Godó Zoltánnal és Godó Péterrel közösen készítünk. Ez egy saját szóló lemez lesz, amin a magyar örökzöld zenék nagy számban fognak szerepelni, de a további titkokról majd kicsit később.

– Mikor hallhatják játszani legközelebb a rajongók?

– Legközelebb szeptember 14-én a Schwab’N’roll hat tagú zenekarral fogok fellépni Sárisápon egy sváb bálon. Szólófellépésem pedig október 5-én lesz Tatán, a Pletycafésecben az Októberfesten, ahol éjféltől fogom húzni a talpalávalót.