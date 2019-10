Elrajtolt a régiós forduló: rajtad múlik a Tündérek jövője

Október 31-én elindult országos szépségversenyünk második, regionális fordulója. A zsűri mellett a közönségen is sok múlik.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Takács Zoltán főszerkesztőnk, Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtörőző és Kugler László, a Gyémánt Fürdő ügyvezető igazgatója döntése nyomán három szépség jutott tovább a megye harminc legszebb lánya közül a Tündérszépek első fordulójából: az első helyezett Kutacs Evelin mellett második lett Méhész Bernadett, harmadik pedig Oláh Cintia. Mellettük a közönség Vitáris Dorina Dalmát szavazta be a második körbe.

Az október 31-én kezdődő és november 11-ig tartó regionális fordulóban tündéreink Győr-Moson-Sopron és Vas megye szépségeivel versenyeznek a továbbjutásért. Itt is szakmai zsűri fogja kiválasztani a három továbbjutót, azonban ezzel még nem ér véget a Tündérszépek a régió legszebbjeinek. Sőt! Az a hölgy, aki a régió közönségkedvence lesz, esélyt kap arra, hogy versenybe szálljon az országos, tévéshow-val egybekötött fináléba jutásért. Az ország hét régiójának közönségkedvencei november 19-25. között gyűjthetik majd még a szíveket, az pedig, aki az ország közönségkedvence lesz ebben a fordulóban, bejut az országos döntőbe. Így fog kialakulni a finálé 22 fős mezőnye. A lányok nap-nap után a Tündérszépek oldalon szállnak versenybe a továbbjutásért.

Mindez azt jelenti, hogy minden eddiginél nagyobb szerepe lesz az olvasói szíveknek, hiszen ha azt szeretnénk, hogy szűkebb hazánkat két Tündérszép is képviselje a tízmillió forint összdíjazású szépségversenyen, akkor előbb a régiós fordulóban is neki kell a legjobb értékelést elérnie, majd a kedvencek fordulójában is újra.