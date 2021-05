Előny a munkahelyen a védettségi igazolvány? – Az ügyvédi kamara elnöke válaszol

Számos munkáltatónak és dolgozónak okoz fejtörést, hogy a munkaviszonyban alkalmazhatók-e jogszerűen, védettségi alapon megkülönböztetések. Megkérdeztük dr. Becker Tibort, a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara elnökét.

– Tény, hogy a kormány a védettséget hatósági igazolvánnyal igazolja, és rendeletben határozza meg a mindennapi élet több olyan területét, amelynél a védettségi igazolvánnyal rendelkezők bizonyos előnyben részesülnek – mondja bevezetőjében dr. Becker Tibor.

– Ez nincs ellentmondásban az egyenlő bánásmód elvével?

– A Munka Törvénykönyve más jogszabályokkal össz­hangban előírja a munkáltatók számára az egyenlő bánásmód követelményét, azaz a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Nem jelenti azonban az egyenlő bánásmód elvének sérelmét, ha a munkáltató a megkülönböztetést másik alapvető jog érvényesülése érdekében teszi meg, illetve egyébként annak a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű indoka van. Az egészséges és biztonságos munkakörnyezet fenntartása, ezzel együtt a munkavállalók egészségének védelme lehet ilyen indok. Előrebocsátom továbbá, hogy akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, valójában nem többletjogokat kapnak, hanem az általánosan érvényesülő veszélyhelyzeti korlátozások hatálya alól kerülnek ki – legalábbis részben.

– Miben nyilvánulhat meg a megkülönböztetés? Egyáltalán kötelezővé teheti-e a munkáltató a dolgozónak a védőoltást?

– Egyértelmű, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerint a munkáltató nem teheti kötelezővé a védőoltást a munkavállalók számára. Nem lehet tehát önmagában a védőoltás megtagadása miatt közvetlenül szankcionálni a munkavállalókat, például emiatt a munkaviszonyukat nem lehet megszüntetni. A megkülönböztetés azonban más formában is megnyilvánulhat, ami viszont nem feltétlenül ütközik jogszabályba.

– Mondana erre példát?

– Amennyiben a munkáltató Covid–19-tesztet végeztet el bizonyos rendszerességgel az adott munkahelyen, de csupán azon munkavállalók körében, akik nem rendelkeznek védőoltással, ezzel nem sérti meg az egyenlő bánásmód követelményét. Az is elképzelhető, hogy a munkáltató bizonyos részlegén, vagy bizonyos műszakokba csak olyan munkavállalókat oszt be, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. A megkülönböztetésnek akár munkaszervezési indoka is lehet. Ennek kapcsán egyébként még az is lehetséges, hogy a munkáltató a többségében védettséggel rendelkező munkavállalók mellett az ezzel nem rendelkező munkavállalókat nem tudja megfelelően beosztani, és emiatt leépítésre kényszerül. Ez akár jelentheti a védettség hiánya és a munkaviszony megszüntetése közötti közvetett összefüggést is, mégis az ilyen kapcsolódás nem feltétlenül jogellenes.